¿Qué tan fácil es cometer un error como el de Alonso en Yeda?

Alonso tuvo una gran salida desde la segunda posición el domingo en Yeda, lo que le permitió adelantar a Sergio Pérez y tomar el liderato en el arranque de la carrera al volante de su Aston Martin AMR23.

Sin embargo, rápidamente el español recibió una penalización de cinco segundos porque los comisarios deportivos vieron que había colocado su monoplaza incorrectamente en el cajón de la parrilla.

"Los comisarios revisaron las pruebas de video, que mostraban que en el momento de la señal de salida, la zona de contacto del neumático delantero izquierdo del coche estaba fuera de la caja de salida", informó el comunicado de dirección de carrera.

Se trata del segundo gran premio consecutivo que un piloto es penalizado por colocarse incorrectamente en la parrilla, después que lo mismo ocurriera con Esteban Ocon en Bahréin hace dos semanas.

"Tengo que volver a ver la carrera. Pero al parecer yo estaba demasiado a la izquierda. Así que fue mi error, y tengo que prestar más atención ", dijo Alonso inmediatamente después de la competencia.

"Es un poco extraño también que en dos carreras, dos coches, Esteban y yo. Tenemos cosas similares. Así que tal vez son estos coches, o el Halo, lo que sea interactuando con la visión de cómo posicionamos el coche. Pero de todos modos, ese fue mi error", agregó.

"Checo" Pérez, quien logró adelantar a Alonso en la pista sin problemas tras esa superación inicial del español y luego se encaminó a ganar la carrera en Arabia Saudita, fue preguntado en la conferencia de prensa posterior qué tan difícil es ver el cajón de la parrilla de salida.

"Es realmente difícil ver dónde has parado. Creo que, en mi opinión, me paré demasiado pronto, pero no tienes ni idea cuando estás en el coche. No sabes si has ido demasiado lejos o por detrás o demasiado adelante", dijo el mexicano.

"Así que creo necesitamos mejor visibilidad para poder hacernos una idea mejor de la que tenemos actualmente. Es bueno que haya una regla, pero al mismo tiempo, a veces es como suerte, para ser honesto, donde te posicionas", agregó.

Max Verstappen también se refirió al respecto y lo comparó con las líneas blancas que delimitan los límites de pista en los diferentes circuitos de la temporada.

"No he visto hasta qué punto estaba fuera de su área. Es doloroso cuando ocurre, pero es un poco lo mismo que pasa con la línea blanca con los límites de la pista. A veces discutes: ¿ganaste algo yendo ancho o no, yendo fuera de ella?"

"Creo que en un momento dado necesitamos una norma. Parece una tontería si la gente empieza a aprovecharse de ir muy a la izquierda y a la derecha, pero sí, no sé qué podemos hacer mejor. La visibilidad es muy mala en el coche, creo que ese es probablemente el principal problema por el que a veces no acabas de estar correctamente en tu cajón", explicó el neerlandés.

George Russell coincidió con los pilotos de Red Bull e indicó que debería tenerse en cuenta el sentido común a la hora de emitir una sanción por una infracción como la de Alonso.

"Es increíblemente difícil. Estamos sentados muy abajo y, para ponerlo en perspectiva, sólo vemos los diez o doce centímetros superiores del neumático, así que no puedes ver el suelo. Tenemos estas largas líneas amarillas señalando... Ni siquiera puedo ver la línea amarilla, por no hablar de las líneas blancas que determinan tu posición lateral. Es muy, muy difícil, por eso creo que en este aspecto tenemos que mostrar un poco más de sentido común", dijo el piloto de Mercedes.

