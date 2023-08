Alonso ya puede esperar un tropiezo de Red Bull en Singapur

Tras una ausencia de cuatro carreras, Fernando Alonso volvió al podio. Su último top tres de la temporada fue también el más convincente de su historia, hasta el punto de que durante algunas fases (breves) de la carrera, el español dio la impresión de que podía desafiar a Max Verstappen por la victoria en el Gran Premio de Holanda.

Fernando admitió que había estado pensando en el ataque durante la larga pausa con bandera roja que precedió a las seis vueltas finales. "Pensé en ello", admitió Alonso, "valorando cuáles podrían ser mis posibilidades concretas de adelantar a Max. También lo hablé con el equipo, les dije que quería intentarlo pero sin arriesgarme a tirar por la borda todo el trabajo que había hecho durante el fin de semana".

¿Cuáles eran los planes de Alonso? Fernando era consciente de que tenía dos oportunidades, ambas inmediatamente después del reinicio, pudiendo contar con un calentamiento de neumáticos más rápido en el Aston Martin que en el Red Bull.

"Desafortunadamente, en el reinicio no me encontré tan cerca de Max como me hubiera gustado", confirmó Alonso. "Quería atacar en la curva 3, pero no estaba en condiciones de hacerlo. En las dos primeras vueltas la única esperanza era diferenciar las trayectorias, con la esperanza de encontrar más agarre que Max, en algunos puntos incluso me acerqué, pero nunca lo suficiente." Tras las dos primeras vueltas, Verstappen, con los neumáticos habiendo entrado en la ventana de funcionamiento correcta, arrancó.

Para Alonso, la carrera en Zandvoort fue sin embargo la mejor de la temporada (19 puntos ganados gracias también a la vuelta rápida) y será recordada sobre todo por el adelantamiento en la primera vuelta en la curva 3. Una vez más, Fernando no atacó en ese punto basándose en el instinto del momento, sino en los entrenamientos previos.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"En la FP1 noté en la curva 3 cuánto agarre había en la línea interior", reveló Alonso, "y se me quedó grabado. Me dije a mí mismo 'en caso de pista mojada... mejor recordarlo'. En la salida pensé que todo el mundo sería muy cauto en la curva 3, al haber salido con slicks, además sabía que en la parte alta la pista está pintada, y en caso de pista mojada hay menos agarre. El impulso proporcionado por la trazada 'baja' permitió a Fernando adelantar a Albon y Russell de golpe. "¿Qué me dicen, podemos decir que ha sido el adelantamiento del mes?", bromeó Fernando.

Tras la primera vuelta decidió entonces seguir la estrategia de Verstappen, regresando al pit lane al final de la segunda vuelta y remontando después posiciones en una fase de la carrera que certificó la vuelta a la competitividad del AMR23 tras cuatro carreras aburridas. El único percance en la carrera de Alonso fue un problema con una 'pistola' durante el tercer pit-stop, que le hizo perder dos posiciones (Fernando fue adelantado por Tsunoda y Sainz) y luego las recuperó sin mayores problemas.

Después de perder puntos durante tres carreras consecutivas, Fernando ha vuelto a la lucha de la clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos, con un margen que ha aumentado a doce puntos después de que Lewis se hubiera acercado a un solo cuerpo tras Spa. Alonso respiró aliviado, por el resultado conseguido pero sobre todo por la redescubierta competitividad del monoplaza.

"Monza no será la mejor pista para nosotros", dejó claro Fernando, pero hay quien está dispuesto a apostar a que la racha de Red Bull estará en peligro dos semanas después del Gran Premio de Italia, en Singapur. En el circuito de Marina Bay, el Aston Martin podría (condicional obligatorio) poner en aprietos al mismísimo Red Bull. Alonso está más preparado que nunca.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 2ª posición, celebra a su llegada al Parc Ferme Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images