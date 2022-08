Alonso: en F1 no hay la amistad de otros deportes; hay bastante ego

Cargar reproductor de audio

Las vacaciones de verano de la Fórmula 1 están cerca de terminar y los pilotos comienzan a reactivarse, es el caso de Fernando Alonso, competidor de Alpine, quien se ha tomado unos minutos para hablar en Instagram durante una transmisión hecha por un patrocinador donde también estuvo Aleix Espargaró, piloto y contendiente por el título de MotoGP.

Durante la conversación, Alonso señaló que en la Fórmula 1 a veces las cosas son más cerradas que en otros deportes, como por ejemplo la convivencia que sí se puede encontrar en el ciclismo o, la camaradería en el MotoGP donde los pilotos duermen en el paddock en transportes especiales, creando un ambiente único.

"Quizás en la F1, más bien, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes. En el ciclismo tienes a tus compañeros y rivales y parece que hay buen ambiente", dijo Alonso durante la conversación organizada por la compañía Raw.

“En la F1 hay bastante distancia entre todos los pilotos, secretismo, bastante ego en el paddock entre todos”, indicó el piloto de Alpine al referir a las situaciones que puede encontrar en otros deportes.

En la conversación, Alonso fue preguntado sobre sus planes a futuro. Se sabe que el español ha firmado un contrato a varios años con Aston Martin para competir con ellos desde 2023, una opción que no parecía clara en Alpine donde preferían ir temporada por temporada.

El dos veces campeón del mundo apuntó que el descanso que tomó de la Fórmula 1 al dejarla en 2018, tiempo en el que compitió en el Rally Dakar y el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, le sirvieron para recargar la batería y por ahora no tiene fecha de caducidad en la parrilla, pero algo está claro: el deporte motor estará siempre con él.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, en el desfile de pilotos Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“No, no tengo nada calculado. Como decíamos antes, el deporte es nuestra vida, lo ha sido desde niño, sabemos que tenemos fecha de caducidad. No vamos a trabajar hasta los 65 como en otros trabajos, intentas disfrutar y aprovecharlo todo lo que puedas”.

“Del deporte motor creo que nunca me retiraré. Del deporte a máximo nivel, la F1, me retiraré cuando no sea feliz…pero fuera de la Fórmula 1 hay otras categorías del deporte motor menos exigente”.

“En mi caso cuando deje la F1 en 2018, esos dos años estaba agotado mental y físicamente de todos los compromisos que requiere pilotar. En esta nueva etapa no tengo ese mismo estrés o cansancio. Tampoco se decir cuanto seguiré en la F1”, finalizó.