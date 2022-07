Alonso se siente de nuevo en su mejor nivel en 2022

Cargar reproductor de audio

El bicampeón del mundo ha destacado en varias ocasiones este año, como cuando intentó ir a por la pole en el GP de Australia o cuando logró salir desde la primera fila tras una clasificación pasada por agua en Canadá.

También en el reciente GP de Austria demostró la creciente competitividad del paquete mejorado de Alpine, al llegar a luchar por un puesto entre los seis primeros, antes de que un problema al apretar uno de sus neumáticos le obligara a realizar una parada extra que le hizo descender en la tabla.

A pesar de que los problemas mecánicos y los incidentes de los domingos le han privado de la oportunidad de obtener mejores resultados, Fernando Alonso dice estar disfrutando de su campaña de 2022, aunque las victorias todavía parecen estar muy lejos.

"Echo de menos ganar y la sensación de luchar por podios y cosas más grandes, sí", confesó el asturiano. "Pero, al mismo tiempo, estoy disfrutando también, porque es una carrera contra mí mismo en cierto modo y tratando de ser una mejor versión de mí mismo, de lo que era en 2019".

"Creo que el año pasado estaba rindiendo a un nivel decente. Bueno, diré que no a mi 100%, y este año me siento a mi 100%".

"Siento que puedo hacer algunas actuaciones que tal vez no se esperan, y ese tipo de cosas siempre ha sido mi fuerte a lo largo de mi carrera. Siento que he vuelto a ese nivel, así que probablemente eso me haga sentir muy orgulloso de este regreso".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Otmar Szafnauer, director de Alpine, dijo que la actitud positiva del español también se está contagiando al equipo.

"No he trabajado con él en el pasado, este es mi primer año pero, por lo que veo, le siguen encantando las carreras", dijo Szafnauer.

"Es un gran competidor, le encanta competir y creo que, en la vida en general, eres feliz cuando superas las expectativas. Así que si tus expectativas son realistas y las superas, eres feliz en la vida. No solo Fernando, creo que [nos pasa a] todos nosotros".

Alonso está dispuesto a mantener conversaciones con los jefes del equipo durante las vacaciones de verano sobre un nuevo contrato, ya que el actual se termina a finales de este año.

Y aunque se espera la renovación, no da por sentado que tiene asegurado su futuro.

"Nunca está garantizado que te quedarás", dijo Alonso. "Tenemos que ponernos de acuerdo en algo, creo que durante el parón de verano".

"En las próximas semanas o cuando sea, me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. Además, ¿cuál es el siguiente paso en el proyecto? Me siento feliz. Me siento como en casa en Alpine. Pero nada está garantizado al 100%".