Alonso está en un "momento mental difícil" por los problemas de Aston Martin, dice Newey

Adrian Newey cree que Fernando Alonso está en un "momento mental difícil" tras el desastroso inicio de Aston Martin en el nuevo ciclo reglamentario de la Fórmula 1 en 2026.

La escudería de Silverstone es claramente el peor equipo de la F1 y hay problemas por todas partes en su AMR26, que se cree que está limitado a 25 vueltas en la apertura de la temporada este domingo en Melbourne.

Esto es el resultado de vibraciones excesivas en la nueva unidad de potencia Honda, que siguen provocando fallos de batería y el problema se ha vuelto tan grave que el equipo se ha quedado sin repuestos en Australia.

Pero los problemas también van más allá del motor: Aston comenzó su programa de túnel de viento con cuatro meses de retraso, lo que contribuye a la situación actual en la que está limitando su rodaje y, durante el poco tiempo que ha estado en pista, está varios segundos fuera del ritmo.

Así que las esperanzas de Alonso de conseguir el tercer título de F1 que persigue desde que ganó consecutivamente en 2006 prácticamente se han esfumado, teniendo en cuenta que este año cumple 45 y que su contrato expira al final de la temporada.

"Es uno de los verdaderamente grandes", dijo Newey, director del equipo del español. "Su capacidad, su talento, su habilidad integral… debería haber ganado mucho más que los dos campeonatos que figuran en su historial y las carreras que tiene [32].

Adrian Newey, Aston Martin, Lawrence Stroll, Aston Martin Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Sigue siendo súper rápido, súper talentoso, súper agudo. Hablando con él, no siente que esté sufriendo de ninguna manera. Su vista sigue siendo muy buena. Sus reacciones… al parecer está muy orgulloso del hecho de que el año pasado fue el piloto con la reacción más rápida en las largadas.

"Así que es una persona increíble y todos nosotros, supongo, tratábamos de contener nuestras expectativas porque sabíamos que este iba a ser un año difícil, un año de construcción.

"Ciertamente en el lado del chasis, nosotros en Aston Martin comenzamos muy tarde con un ciclo muy comprimido. No es que esté tratando de poner excusas, pero eso significa que sabíamos que, al menos en la primera parte de la temporada, probablemente íbamos a estar un poco por detrás.

"Pero con suerte, con el potencial que todavía creo que tenemos en el lado del chasis, podríamos recuperar terreno, o lo habríamos hecho sin la distracción que ahora se ha generado. Así que, para Fernando, es un momento mental difícil".

No es la primera vez que Alonso sufre problemas con un motor Honda, ya que su segunda etapa en McLaren entre 2015 y 2018 es recordada sobre todo por su enfrentamiento con la marca japonesa.

Está aquel famoso incidente del Gran Premio de Japón de 2015 en el que calificó su unidad de potencia como un "motor de GP2", pero Alonso está siendo mucho más amable con el fabricante en esta ocasión.

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Photo by: McLaren

"Tengo 100% de confianza en que Honda solucionará los problemas porque ya lo hizo en el pasado", dijo, en referencia a cómo impulsó a Max Verstappen a cuatro títulos mundiales (2021-24) con Red Bull.

"Siempre serán competitivos y un motor de primer nivel en la Fórmula 1. Como dijiste, la cuestión probablemente sea el tiempo que se requiere.

"No coincide con mi tiempo en mi carrera, eso es algo que está por verse. No tengo una bola de cristal para saber exactamente cuándo se solucionarán los problemas.

"Iremos carrera a carrera y mes a mes. Ojalá podamos ver mejoras a corto plazo. Eso también ayudará a mi decisión para el próximo año…".