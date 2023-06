Alonso aún piensa en vencer a Red Bull por el título 2023 de F1

El español consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Mónaco al quedar segundo por detrás de Verstappen en una carrera afectada por la lluvia.

Pero aunque su quinto podio del año ha confirmado a Alonso como el principal rival de Red Bull, ya está a 51 puntos de Verstappen en la clasificación de pilotos y por detrás también de Sergio Pérez.

La ventaja actual que Red Bull tiene sobre el resto significa que hay pocas esperanzas de que Alonso sea capaz de desafiar a Verstappen en términos de ritmo puro, pero eso no ha dejado que el doble campeón del mundo piense que no hay esperanza de título este año.

Alonso cree que temporadas como las que tuvo con Ferrari en 2010 y 2012 -en las que estuvo en la lucha por el campeonato hasta la última ronda a pesar de no tener el mejor coche- han demostrado exactamente lo que es posible en el transcurso de una campaña.

Al ser preguntado tras el GP de Mónaco por sus pensamientos sobre el título, Alonso dijo: "Vamos a ver. Creo que en cualquier otra de las temporadas que recuerdo, en la década de 2000 o principios de 2010, estaría liderando el campeonato con los resultados que he conseguido este año".

"Pero ahora Red Bull y Max están dominando cada carrera. Incluso con grandes resultados, estás pisándoles los talones, en cada carrera. Así que, no sé".

"Pero no teníamos el mejor coche en 2010 y llegamos liderando el campeonato a Abu Dhabi. No teníamos el mejor coche en 2012 y seguimos luchando por el campeonato hasta la última vuelta en Brasil. Así que el campeonato es largo y no nos rendiremos".

"Necesitaremos fines de semana en los que Red Bull tenga algunos problemas, como Sergio (Pérez) tuvo aquí (en Mónaco). Y si Max tiene uno o dos de esos, estaremos un poco más cerca en el campeonato. Esto es automovilismo. Puede pasar cualquier cosa. Pero en ritmo puro. Creo que no tenemos la oportunidad todavía. Pero seguro que no nos rendiremos".

Alonso levantó algunas cejas al final de las celebraciones del podio del GP de Mónaco cuando puso deliberadamente uno de sus pies en el escalón del ganador de la carrera, en un movimiento que algunos pensaron que era para enviar un mensaje sobre sus aspiraciones de victoria.

Pero Alonso restó importancia a esas sugerencias, ya que dijo que no le consumían los pensamientos de conseguir la que sería su primera victoria en F1 desde hace una década.

"Siempre me haré una foto en la posición uno al final después del champán", dijo Alonso. "Así que sí, ya lo he tocado unas cuantas veces este año".

"Me encantará recibir el trofeo desde allí, pero no me estoy obsesionando con esto para ser honesto. Seré feliz luchando por el campeonato con todos los segundos puestos hasta final de año o luchando por el campeonato el año que viene. Este año es sólo un regalo".

"Lo que estamos viviendo cada fin de semana es sólo una celebración con el equipo. No esperábamos esto y es sólo una preparación para el año que viene, así que espero que vengan cosas buenas".

