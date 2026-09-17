Alonso tiene razón al alertar sobre la F1, pero parece que la historia se repite

Cuando Fernando Alonso tomó asiento en el sofá para la rueda de prensa de la FIA celebrada el jueves en Madrid, las preguntas ya eran fáciles de prever.

Todo el mundo sabía que al bicampeón de Fórmula 1 le preguntarían qué sensación le producía volver a correr en España, qué opinaba de Madrid y, como era de esperar, cuándo podríamos tener claridad sobre su futuro.

La respuesta a esa última pregunta fue: "No muy pronto". A la pregunta de seguimiento sobre qué era exactamente lo que estaba provocando el retraso, el español la desestimó con una risa: "Porque creo que está bien, ¿no?".

Poco después, el piloto de 45 años reiteró que depende principalmente de la diversión: el reglamento es incluso más importante que la competitividad de Aston Martin, aunque hay que decir que este último factor, lógicamente, también influye en su disfrute.

Cuando Autosport preguntó a Alonso por su opinión actual sobre el reglamento de 2027 —incluido el pequeño ajuste en el caudal de combustible—, su respuesta resultó algo enigmática, sobre todo en su parte final.

"Creo que es un paso en la dirección correcta", respondió. "Si es suficiente… estos coches siempre recompensarán recargar las baterías en las curvas de mayor velocidad y al final de las rectas, porque ese es el tiempo de vuelta óptimo.

"Debido a estas unidades de potencia, en un momento dado de la vuelta hay que recargar las baterías, y se recargarán precisamente en los lugares más problemáticos para la diversión. Será en las curvas de alta velocidad y al final de las rectas. Eso va en contra de cualquier intervención del piloto o de llevar el coche al límite.

"Pero, en cierto modo, aún tengo alguna esperanza de que las normas del año que viene tengan que volver a modificarse, de que esta no sea la versión definitiva".

El contrato actual de Alonso expira al final de la temporada de F1 de 2026 Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Esas últimas palabras resultaron enigmáticas, porque ¿qué quería decir exactamente Alonso: ajustes antes del inicio de la próxima temporada o más cambios durante 2027 si las carreras seguían sin ser lo suficientemente buenas?

Cuando le hice esa pregunta a Alonso al salir de la sala de prensa, dejó claro que se refería a la primera opción —más cambios antes del inicio de 2027— y añadió, mientras me ponía una mano en el hombro: "¡La vida está llena de sorpresas, amigo!".

Es el tipo de frase que podría plasmarse directamente en un azulejo, una pequeña perla de sabiduría popular.

La historia parece repetirse, ya que Honda podría alcanzar el éxito una vez que Alonso deje de pilotar un coche con motor Honda

Incluso con la ayuda de Honda, la historia parece repetirse

Más tarde, durante esa jornada de prensa, salieron a la luz los comentarios realizados por el e e presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en el New Economy Forum. Entre otras cosas, afirmó que no quería que Alonso se retirara de la F1 de esta manera, que quería hacer todo lo posible para ayudar a Aston Martin y a Honda, y que ya se habían emprendido "acciones legales" en mayo.

Esto último sonaba bastante dramático, pero al indagar un poco más resultó que simplemente se refería a las oportunidades de gasto adicional previstas en las normas ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) de la FIA, para un fabricante que se encuentre más de un 10 % por detrás.

Ben Sulayem lo hizo parecer más importante de lo que realmente era.

Quizá se pueda decir lo mismo de "hacer todo lo posible para ayudar a Honda". Al indagar más, parece que esto se refiere a cambios adicionales en las ADUO de la F1, pero eso también es totalmente lógico y no está dirigido exclusivamente a Alonso. Todo el mundo en el paddock puede ver que el sistema ADUO no está funcionando actualmente tal y como se había previsto en un principio.

Honda ha tenido un mal comienzo como socio técnico de Aston Martin en materia de motores

El fabricante con la mejor unidad de potencia obtiene una ventaja para seguir desarrollándola, mientras que Red Bull-Ford necesita trabajar en la parte eléctrica de su unidad de potencia pero, al tener el motor de combustión más potente, no tiene la oportunidad de hacerlo. Así que sí, el ADUO debe cambiar y, si de todos modos se están llevando a cabo esas discusiones, quizá también podrían suponer una oportunidad para ofrecer más ayuda a Honda.

Sin embargo, hay dos salvedades importantes. En primer lugar, aunque se eche una mano a Honda, la unidad de potencia de l e de Sakura no mejorará de forma significativa de la noche a la mañana. El ingeniero jefe Shintaro Orihara lo reconoció en una entrevista reciente con Autosport: el objetivo es volver a ser un "competidor de primer nivel" en 2028, pero el camino para llegar hasta allí será difícil y llevará tiempo.

La ayuda adicional no es una solución mágica.

En ese sentido, la historia parece repetirse, ya que Honda podría alcanzar el éxito una vez que Alonso deje de pilotar un coche propulsado por Honda. Porque, sí, con las instalaciones de Silverstone, Adrian Newey y el acuerdo de fábrica con Honda, todos los ingredientes para un éxito a largo plazo parecen seguir estando ahí. Simplemente está llevando más tiempo de lo esperado, y de una forma que resulta emblemática de la carrera de Alonso en la F1: por desgracia, con demasiada frecuencia en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que significa que sus dos títulos mundiales no reflejan su verdadero talento.

Lección aprendida, pero la visión ideal de Alonso llevará años

Pero el panorama competitivo es solo una parte, porque ¿no dijo el " " Alonso que disfrutar al volante es incluso más importante que eso?

En ese sentido, Alonso tiene un don para las frases ingeniosas. A principios de este año, calificó las curvas de alta velocidad de Silverstone de "estaciones de recarga", y en Madrid fue un paso más allá cuando se habló de la nueva curva peraltada: La Monumental.

"No puede ser que Michael [el responsable de relaciones públicas de Alonso] sea más rápido que Max Verstappen si tiene más batería, porque la curva 12 es una curva tan increíble que Max Verstappen tiene que marcar la diferencia respecto a Michael, y de momento no podemos", afirmó.

"Pero en la Fórmula 1 —o en el automovilismo de en general— debería ser así: en la curva 12, si Michael es más valiente que yo, va más rápido. Si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él; así es como debería ser la clasificación. Ahora solo [depende de] cuánta batería tenga".

Verstappen y Alonso han sido dos de los mayores críticos del reglamento de 2026 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quizá deberíamos intentar averiguar si Michael Clayton sería realmente más rápido que Max Verstappen, dado que probablemente sería más interesante de ver que la propia "carrera" de Madrid… pero eso no viene al caso.

Alonso ha mantenido recientemente nuevas conversaciones con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, y también con Ben Sulayem, pero, en este caso también, la solución real probablemente llegará demasiado tarde. La proporción entre el motor de combustión y la propulsión eléctrica se ajustará a un 58-42 el año que viene, antes de pasar a un 60-40 en 2028.

Sí, eso mejora la situación, pero no, sigue sin ser lo que la F1 debería ser a e a la opinión de Alonso. Él mismo experimentó lo que la F1 realmente debería ser antes del GP de España, cuando pilotó varios coches en Barcelona, entre ellos el McLaren MP4/4 y su propio McLaren de 2007.

"Fernando tiene que decidirlo por sí mismo. Por supuesto que me gustaría que siguiera, pero al final todo se reduce a: “¿puedes ser competitivo con el equipo y lo estás disfrutando?”" Max Verstappen

"¡Ha sido el mejor día del año para mí hasta ahora! He pilotado coches sin baterías, sin nada. Solo les he puesto combustible, neumáticos, mucho ruido, muchos vídeos, tapones para los oídos, así que sí, increíble", afirmó el veterano, que ostenta el récord de 439 salidas en Grandes .

Esa es la F1 tal y como a Alonso le gustaría verla, pero, por desgracia, también es una Fórmula 1 que parece inalcanzable para los próximos años. Aunque haya más ajustes de cara a 2027 para aliviar el dolor, seguirá sin acercarse ni remotamente a la visión ideal de Alonso.

La buena noticia de esta temporada es que todos —la F1, el la FIA, todas las partes implicadas— han aprendido la lección, tal y como también indicó Domenicali en abril durante una extensa entrevista con esta web.

Para el próximo ciclo, los fabricantes tendrán menos influencia y el motor de combustión volverá a desempeñar un papel más destacado. Lección aprendida, pero, en circunstancias normales, habrá que esperar hasta 2030 o 2031 para que esa lección se pueda poner en práctica.

Domenicali admitió que los fabricantes de coches tuvieron una influencia excesiva en el reglamento de 2026 Foto: Motorsport Network

En ese sentido, lo mismo se aplica en ambos frentes —el panorama competitivo y la normativa—: se avecinan tiempos mejores, pero aún pasarán años antes de que todo eso se haga realidad. Por eso, independientemente de lo que decida Alonso, probablemente no podrá aprovechar al máximo todas las ventajas.

Dicho esto, muchos de sus compañeros de parrilla esperan que se quede un año más, como también dijo el sábado pasado un e Verstappen: "En última instancia, Fernando tiene que decidirlo por sí mismo. Por supuesto que me gustaría que siguiera, pero al final todo se reduce a: “¿Puedes ser competitivo con el equipo y lo estás disfrutando?”. Porque si solo es una fuente de frustración, entonces, en algún momento, no creo que sea sostenible.

"Me gustaría que siguiera y creo que todo el mundo piensa lo mismo, pero depende de él y eso es lo bonito: que, como campeón del mundo, puede decidir por sí mismo cuándo quiere dejarlo".

En realidad, casi todo el mundo en el paddock cree que Alonso se quedará un año más y que el hecho de no comprometerse públicamente todavía es, en parte, una estrategia para aumentar la presión, con el objetivo de mejorar el campeonato en su conjunto.

Dado que muchas de esas cosas llevan tiempo, Alonso no podrá dejar la F1 con la serie tal y como le gustaría que estuviera. Pero tras una carrera tan brillante, el español se merece al menos la oportunidad de despedirse con un año un poco menos doloroso que 2026.

Han pasado 20 años desde el último título de F1 de Alonso Foto: Sutton Images