Alonso sobre Vettel: tenía muchas ansias al llegar a la curva

Alonso logró ser séptimo Silverstone, tras mucha acción en una carrera que tuvo dos salidas en parado y multitud de acontecimientos. El asturiano, que ha puntuado en las últimas cinco carreras, se mostró satisfecho con lo ocurrido este domingo.

"Contento, la verdad", comenzó declarando ante DAZN F1. "Contento porque salía 7º, gané posición con Max después del accidente y la perdí con Carlos, que los Ferrari estaban en otra carrera hoy. Pero son buenos puntos, buenas luchas, buen mantenimiento en vida de los neumáticos, porque había blistering hoy".

El GP de Gran Bretaña no comenzó de la mejor manera para Alonso, ya que el español de Alpine sufrió un trompo camino de la parrilla en la curva 8, aunque sin mayores consecuencias. Los mecánicos del asturiano, eso sí, tuvieron que afanarse para arreglar los daños que había sufrido el monoplaza en la parte inferior trasera, alrededor del difusor.

El español salía 7º, en su mejor posición de parrilla desde el GP de Mónaco 2018 con McLaren y en los primeros metros se vio superado por el Aston Martin de Sebastian Vettel, que arrancó más rápido. Pero Alonso no quiso renunciar tan pronto y alargó la frenada por el exterior de la curva 3 para pasar a un Sainz que también se había colado por el interior.

Alonso recuperó la séptima posición cuando Verstappen abandonó antes de llegar al final de la primera vuelta por su toque salvaje con Hamilton, antes de que la bandera roja ondeara en la vuelta 3.

En la resalida, Alonso se emparejó con Vettel por la sexta posición y le pasó por el exterior de la curva 7 y 8. El alemán dio gas demasiado pronto y trompeó antes de llegar a la segunda, dejando a Fernando vía libre.

"Hizo un trompo, ¿no?", preguntó Alonso a Miguel Portillo, reportero de DAZN. "Bueno, tenía demasiado ansia en las primeras curvas", comentó riéndose".

Aunque llegó a atacar a Ricciardo, Alonso vió cómo le adelantaba en la vuelta 5 Sainz, y consiguió dejar lejos a Lance Stroll. Una lenta parada de Alpine (por la rueda trasera derecha) permitió al canadiense hacerle el undercut, pero camino de la curva 6, Alonso le pasó para recuperar esa séptima posición virtual.

"Decían que era el día más caluroso del año en Inglaterra, así que la verdad es que hacía muchísimo calor y los neumáticos estaban por las nubes. Después de tres o cuatro vueltas alcanzaban temperaturas muy altas, 130º o 135ºC, que es el límite del blister, y creo que todos teníamos que tener un ojo en los neumáticos hoy", comentó Alonso sobre las difíciles condiciones del GP de Gran Bretaña.

El resto de la carrera de Alonso fue rodar delante de Lance Stroll, mientras que Checo Pérez se acercaba a ambos. El #14 explicó que quería mantener a Stroll justo detrás para que tuviera DRS y así se pudiera defender mejor del mexicano de Red Bull.

"En el primer stint, cerca de las paradas, tiramos un poco y le sacamos tres segundos [a Stroll], pero luego vimos, cuando Checo estaba detrás, que nuestra mejor defensa era darle DRS, y lo intentamos al utilizar hasta el final".

"Quisimos tener a Stroll cerca, porque era nuestra mejor defensa con Checo cuando estaban detrás. No quería distanciarme mucho, tenía un poco más de ritmo pero así tenía a Stroll parando un poco a los rivales", concluyó.

Por último, respecto al incidente que marcó la carrera, entre Hamilton y Verstappen, dio su opinión: "Vi la repetición y es difícil evaluar. Lewis estaba con medio coche por dentro, no es que se tirase como un loco. Max sabía que estaba ahí y tuvo mucha suerte Hamilton de seguir, porque es un toque en el que normalmente los dos coches se van fuera".

Sobre la sanción, comentó: "Ah, no lo sabía. No sé, ganó la carrera igualmente, así que no le cambia mucho".