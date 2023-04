Qué impacto tuvieron en AlphaTauri las críticas de Tost

Cargar reproductor de audio

En medio de un decepcionante inicio de la temporada 2023, Tost declaró en el GP de Arabia Saudita que no confiaba en sus ingenieros después de que el AT04 no cumpliera las expectativas.

El equipo mostró algunos signos de progreso en Melbourne, donde Yuki Tsunoda se clasificó 12º y anotó el primer punto del equipo de la temporada con el 10º puesto , habiendo llegado a ser quinto antes de la bandera roja tras la tercera reanudación de la parrilla.

Egginton asegura que el equipo ha superado los comentarios de Tost.

"Franz conoce al equipo de ingenieros desde hace mucho tiempo", dijo al ser preguntado por Motorsport.com. sobre las palabras de Tost. "Es el mismo equipo de ingeniería que hizo los coches en 2019, 2020 y 2021 que consiguieron podios".

"Franz ha hecho una declaración, potencialmente se ha sacado un poco de contexto y realmente no está dando la imagen exacta".

"Pero trabajamos como un equipo, nos sentamos con Franz, discutimos las cosas y seguimos adelante realmente".

"Así que las cosas son como son. Franz ha concedido algunas entrevistas y ha hecho algunas sugerencias, pero nosotros seguimos. No cambia nada, todo el mundo está alineado en lo que tenemos que hacer, y seguimos adelante".

Franz Tost, Director del equipo, Scuderia AlphaTauri Foto de: Red Bull Content Pool

Egginton restó importancia a la sugerencia de que el equipo no había fijado objetivos lo suficientemente altos para el AT04 durante el invierno, y por lo tanto había perdido ante rivales más ambiciosos.

"A fin de cuentas, la decepción de Franz como director del equipo es que el coche no está lo suficientemente bien asentado en la parte media como para estar donde queremos", dijo Egginton.

"Y lo ha expresado de cierta manera. Pero al fin y al cabo, hemos alcanzado algunos de nuestros objetivos, eran objetivos válidos, son buenos objetivos, todavía no hemos alcanzado algunos de los otros, pero lo haremos".

"No me preocupa que nuestros objetivos estén lejos de lo que necesitamos para ser competitivos. Es sólo que todavía no hemos alcanzado algunos de ellos".

"Y es una parte media muy cerrada. Y si no consigues tus objetivos, te encuentras en la parte de atrás".

"Así que cuando alcancemos nuestros objetivos, confío en que sean objetivos válidos y serán suficientes para afianzarnos en la parte media".

Egginton sugirió que el hecho de que el equipo no alcanzara todos esos objetivos sugería que se habían fijado lo suficientemente altos.

"Si alcanzas todos tus objetivos fácilmente en invierno, entonces es probable que te hayas fijado los objetivos equivocados", afirmó.

"Eran objetivos agresivos. Cumplimos algunos de ellos en lo que respecta a las especificaciones de lanzamiento, y otros estamos a medio camino de cumplirlos".

"Al fin y al cabo, tienes un plan y trabajas de acuerdo con él. Y a veces no se alcanzan los objetivos".

El equipo llevó a Melbourne un importante paquete de actualizaciones, que incluía un nuevo suelo y un difusor, aunque Tsunoda tuvo que volver a la especificación original tras una salida de pista en la primera práctica.

Egginton dijo que las actualizaciones demostraban que el equipo sigue adelante con el desarrollo.

"La realidad es que la primera parte de la temporada, para entrar en la parte media, tenemos que tratar de superar a algunos equipos, que es por lo que venimos (a Mebourne) con el suelo", dijo. "Y la mayoría de los equipos han venido con menos".

"Así que nuestra estrategia es simplemente seguir poniendo rendimiento en el coche. Y esperemos que en la primera fase de la temporada desarrollemos más que algunos de nuestros competidores y los alcancemos. Si no desarrollamos, no los alcanzaremos. Así que nuestra estrategia es la obvia: intentar reducir esa diferencia".

Y añadió: "La actualización de aquí nos ha acercado un poco más a una serie de objetivos que teníamos. Y las actualizaciones para la próxima carrera y las siguientes volverán a hacerlo".

"No es raro que no se alcancen los objetivos, ocurre, a nadie le gusta. Pero no lo hemos hecho a propósito, es lo que hay".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!