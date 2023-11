Ricciardo explica los problemas de AlphaTauri F1 en Las Vegas

Ricciardo se clasificó 15º y finalmente terminó 14º de los 17 coches que seguían en carrera al llegar a la bandera a cuadros, después de haber tenido problemas de agarre durante gran parte de la competencia.

Con el abandono de su compañero, Yuki Tsunoda, la carrera fue la primera en cuatro eventos en la que los de Faenza no puntuaron, tras haber reducido previamente la diferencia con el séptimo clasificado, Williams, a sólo siete puntos.

"Llegué la carrera con optimismo", dijo Ricciardo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su actuación. "Todavía había un poco de realidad de que tal vez estaría bien, tal vez no. Por desgracia, tal vez no lo fue".

"Sabíamos que en las salidas y reanudaciones de la carrera íbamos a tener problemas, porque definitivamente nos ha faltado algo aquí este fin de semana, hacer funcionar el neumático en el asfalto resbaladizo cuando todavía está frío, o un neumático nuevo".

"Pero incluso con eso, pensé, 'bien, después de un par de vueltas, conseguiremos algo de temperatura y entonces seremos capaces de volver al pelotón'. Pero nunca lo conseguimos. Y creo que los reinicios no nos ayudaron".

"Pero eso no es una excusa. Es algo que nos ha faltado este fin de semana, nos ha costado mucho al principio de los stints".

"Una vez que se asentó, hubo algunos coches que se desvanecieron al final de la carrera. Así que teníamos un poco más de ritmo que ellos. Pero aún así no estábamos entre los 10 primeros. Así que fue desafortunado".

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Y añadió: "Sé que no he hecho muchas carreras este año. Pero siento que seguir (a otros coches) es significativamente más duro que el año pasado. Así que no estoy seguro de si eso es un hecho, pero definitivamente se siente de esa manera".

"Así que una vez que empezamos a acercarnos, dañamos los neumáticos. Y eso es lo que nos lo puso bastante difícil".

Ricciardo reconoció que la buena noticia era que los equipos con los que AlphaTauri está luchando en el campeonato de constructores -Williams, Haas y Alfa Romeo- tampoco consiguieron puntuar antes del final de Abu Dhabi.

"Voy a ir con el vaso medio lleno", dijo. "Y nuestros rivales no han puntuado, así que eso nos da un pequeño rayo de esperanza para la semana que viene".

"Fue una carrera un poco larga. Y teníamos un nivel de agarre diferente al de los demás. Así que me estuvieron adelantando por el exterior de la curva 3, que créeme, el exterior de la curva 3 es muy, muy, muy resbaladizo".

"Así que el hecho de que me estuvieran adelantando por el exterior, fue como, ¡hombre, definitivamente estamos operando en una liga diferente! Así que tenemos deberes que hacer".

"La semana que viene será otra historia. Nos centraremos en eso. Pero creo que definitivamente hay algo de análisis después de la carrera".

