Alpine abierto a prestar a Piastri a otro equipo en el 2023

El vigente campeón de la Fórmula 2 no disputará ninguna prueba en esta temporada 2022 debido a su contrato con la Alpine Academy, y a que el equipo francés tiene a sus dos pilotos titulares asegurados, Fernando Alonso y Esteban Ocon, hasta final del presente curso.

Por este motivo, el australiano ejerce el papel de piloto de pruebas y de desarrollo, con lo que se asegura su participación en las sesiones del simulador y la asistencia a las reuniones informativas durante los fines de semana de grandes premios.

Esto puede ser suficiente para esta campaña, pero es poco probable que el joven de Melbourne esté contento pasando otra temporada al margen en 2023. A Esteban Ocon le queda un acuerdo de tres años más, incluyendo el que se está disputando, lo que significa que la única manera para que Piastri suba a la escudería gala es si Alonso decide dar por acabado su contrato.

Sin embargo, el bicampeón dejó claro durante el Gran Premio de Australia que planea seguir compitiendo "dos o tres temporadas". El director general de Alpine, Laurent Rossi, dijo que no le sorprendían estas declaraciones, y que es demasiado pronto para tomar decisiones sobre la alineación de 2023.

También expresó que el futuro del asturiano no cambia necesariamente el plan para Piastri: "Es normal que Fernando [Alonso] no se quede solo hasta el final de este año. Mientras pilote tan bien, si yo fuera él, seguiría conduciendo".

"Es un poco pronto para posicionar a cualquier piloto en cualquier lugar de nuestro equipo, así como en otras escuderías, no le doy demasiada importancia", indicó Rossi. "Vamos a desarrollar a Oscar [Piastri] a través del programa, esto no cambia nada, entonces nos aseguraremos de que… no es una cuestión de 'y si', sino de que cuando entre en la Fórmula 1 lo haga lo más preparado posible. Eso es lo único que importa para mí".

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Si Alonso sigue rindiendo esta temporada y se decide continuar con él para 2023, Rossi dice que Alpine estará abierto a un acuerdo de cesión en otro lugar para Piastri. Sin embargo, esto solo lo haría si hubiera un camino de retorno a la escudería de Enstone.

"Si es una solución que me permite recuperarlo, podría pensarlo", dijo el máximo responsable del equipo. "No me opongo a la solución".

"Hay que entender que quiero hacer crecer a Oscar, no quiero dejarlo sentado en el banquillo esperando eternamente. Tiene que estar preparado para cuando llegue el día, y llegará, porque tiene mucho talento, es digno de uno de los 20 asientos que hay aquí", reflexionó Rossi.

"Pienso que tiene el potencial de ser un futuro campeón del mundo, estoy convencido de ello, así que tiene que entrenarse todo lo que pueda mientras. Buscar una cesión siempre ha sido una opción para todos nosotros, el año pasado Fernando estaba rindiendo y sería muy sorprendente que hubiera perdido su magia durante el invierno", continuó.

"Vamos a ser realistas, es parte de los escenarios que tenemos que estudiar", dijo Rossi, que cree que el escenario ideal sería recuperar al australiano cuando el equipo tenga el potencial de luchar por el título.

"Es lo que hemos discutido con él y con Mark Webber. Me encantaría tener a Oscar como piloto del futuro de Alpine cuando lleguemos a lo más alto del podio, es el escenario ideal, que gane carreras y campeonatos con nosotros, y es lo que vamos a intentar conseguir", comentó.

El mayor obstáculo en una posible cesión es que Alpine no tiene ningún equipo cliente en la actualidad, aunque el director general de los franceses no está demasiado preocupado: "Lo primero era poner en orden lo nuestro y conseguir un motor que nos permita competir, eso ya está. Luego podemos tener escuderías clientes o nuevos participantes que debemos considerar, es lo natural".

"¿Está totalmente vinculado a los pilotos? Por supuesto que juega un papel, pero también le daría la vuelta, no estoy en contra de tener colaboraciones con equipos que no tienen mi unidad de potencia", sentenció Rossi.