La eliminación de Alpine en Q1 no fue una sorpresa para Gasly

Gasly no pudo ir más allá del 17º puesto en la sesión del sábado, mientras que su compañero de equipo, Esteban Ocon, terminó una posición por detrás a solo tres milésimas.

Gasly, que terminó tercero en el GP de Países Bajos, afectado por la lluvia, el pasado fin de semana, admitió que el A523 simplemente no era lo suficientemente rápido en las rectas de Monza.

"Desafortunadamente, durante todo el fin de semana he estado bastante contento con el equilibrio del coche, pero hemos estado a dos segundos del ritmo todo el tiempo", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el rendimiento del equipo.

"Sabíamos que Monza iba a ser el fin de semana más duro del año, con sus largas rectas. Y sí, claramente ha sido así".

"Así que esperábamos estar fuera en la Q1. Pero siempre tienes el optimismo de que tal vez con un neumático duro o algo así, podrías pasar, pero eso es todo lo que teníamos, por desgracia. Y, sí, un fin de semana difícil hasta ahora".

De hecho, Gasly lo pasó peor con el neumático duro, obligatorio para la Q1 según las normas de asignación de neumáticos en clasificación para este fin de semana.

"Creo que el neumático duro es probablemente con el que peor me sentí de todos", dijo. "Estaba muy contento con el coche con el blando, bastante contento con el medio, y con el duro, el equilibrio en las curvas ha sido peor, y no va en la dirección correcta para nuestro coche".

"En última vuelta, miras el GPS, y está muy claro dónde estamos perdiendo y sí, sabíamos que habíamos maximizado todo lo que podíamos, pero el paquete no se adapta al trazado. Creo que tendremos que analizar, revisar y encontrar mejores soluciones para el año que viene".

Gasly dijo que no tenía ningún problema con las normas de neumáticos: "En última instancia, este fin de semana, no era la cuestión en absoluto o un problema, es sólo la velocidad", explicó. "Y eso es lo que nos faltó. Y sí, es una conclusión justa".

Y añadió: "Llegamos aquí conociendo nuestros puntos débiles, sabíamos que aquí se amplificarían. Se identificaron claramente desde la FP1, (intentamos) reaccionar y maximizar el paquete que tenemos, pero ya sabes, no fue suficiente".

"Creo que es tan difícil como puede ser tener que aceptarlo. Hay que verlo con objetividad. Y tiene que darnos una dirección para la próxima temporada, en la forma en que queremos abordar este tipo de pista tan particular".

Ocon no esperaba una sesión tan dura

Esteban Ocon, Alpine A523 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

En el otro lado del garaje, Ocon tuvo una sesión agitada que incluyó un incidente en la pista con Lando Norris y una salida por la grava que lo dejó con el suelo dañado para la vuelta final.

Cuando se le preguntó a si esperaba una sesión dura, dijo: "No tan difícil como esta, no. Pensaba que al menos podríamos pasar a la Q2 y luchar arriba en la Q2. Pero hoy hubo muchos coches más rápidos que nosotros. Esa es la realidad".

"Ha sido una sesión complicada para nosotros, no el resultado que queríamos con ambos coches eliminados en la Q1. Parece que nuestro rendimiento es inferior al de otros circuitos. Todavía estamos investigando por qué nos están dando esos problemas aquí. Y estoy seguro de que encontraremos respuestas".

"Pero hoy no ha sido lo suficientemente bueno, y he intentado empujar mucho el coche en la primera salida, y he sufrido un poco de daño en el suelo para la segunda, que no fue lo ideal. Pero en general, 0.003s de un coche a otro. Así que creo que hoy hemos maximizado el potencial, y es una pena que no seamos lo suficientemente rápidos".

