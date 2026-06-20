¿Está Alpine por fin en la dirección correcta para ser protagonista en la F1?

Cuando el Grupo Renault decidió rebautizar a su equipo de Fórmula 1 como Alpine para 2021, quizás no había considerado el potencial del determinismo nominativo ni la ardua cuesta arriba que tenía por delante. Hacer coincidir a su equipo insignia de competición con un nombre evocador de su pasado, uno que había coqueteado con la F1 en la década de 1970, pero que tenía vínculos mucho más estrechos con el rally y las carreras de resistencia, parecía una apuesta segura.

Como parte de la "Renaulution" impulsada por el entonces CEO Luca de Meo para revitalizar la marca a comienzos de 2021, Renault había reunido todas sus actividades deportivas bajo el relanzado paraguas de Alpine, unos años después de presentar una reinterpretación de su icónico A110 en 2017. Los colores amarillo y negro de su equipo de F1 desaparecieron, reemplazados por un azul metálico históricamente apropiado.

Aun así, Alpine no logró escalar la montaña para alcanzar a los equipos que operaban en la cima de la Fórmula 1. En cambio, pasó los tres años siguientes asentado en una meseta menos vertiginosa, sin quedar realmente atrapado en la zona media, pero también muy lejos de los equipos de punta.

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Entonces, la cuerda se rompió; el año pasado, Alpine cayó hasta el fondo de la parrilla, y así comenzó una vez más una pronunciada escalada. El progreso logrado entre las temporadas 2025 y 2026 ha sido significativo. Alpine no solo ha vuelto a acercarse a la cima de la zona media, sino que también parece encontrarse en una situación mucho más saludable y con una clara tendencia ascendente.

Cuando se anunció el regreso de Flavio Briatore al equipo como asesor ejecutivo, su vuelta a la Fórmula 1 fue muy criticada por quienes conocían el escándalo del "crashgate", cuando Nelson Piquet Jr. chocó deliberadamente en el Gran Premio de Singapur de 2008 para ayudar a Fernando Alonso a ganar aprovechando la salida del auto de seguridad. Posteriormente, el brasileño reveló lo ocurrido y Briatore fue expulsado de por vida de la Fórmula 1, aunque más tarde un tribunal francés anuló esa sanción.

Cuando el equipo atravesaba un mal momento a mediados de 2024, De Meo decidió reincorporar a Briatore. Más allá de las preocupaciones y controversias plenamente justificadas que rodean al italiano, su nombramiento parece haber estado respaldado por los resultados. Alpine necesitaba a alguien capaz de poner fin a años de continuos cambios en la dirección del equipo.

Con Steve Nielsen al frente de la gestión deportiva, ahora cuenta con un experimentado dirigente que sabe lo que hace falta para trabajar con un equipo de Fórmula 1 que compite en la parte alta de la parrilla. El optimismo había sido escaso en Enstone y, cuando aparecía, nunca duraba demasiado. Sin embargo, el equipo vuelve a transmitir una auténtica ilusión. Ha tardado mucho en llegar.

El inimitable estilo de Briatore da resultados, y su capacidad de persuasión fue clave para incorporar a Nielsen. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La puerta giratoria de Alpine finalmente encuentra el rumbo

Si se piensa en los momentos más destacados de la historia reciente de Alpine, probablemente venga a la memoria la victoria de Esteban Ocon en el Hungaroring en 2021. Sin embargo, para la mayoría eso seguramente haya quedado eclipsado por la continua puerta giratoria de cambios en la dirección del equipo.

Ese había sido un problema persistente desde que Renault recompró el equipo a Genii Capital a finales de 2015. Fred Vasseur llegó como director del equipo para 2016, pero renunció menos de un año después tras una lucha de poder con el director general Cyril Abiteboul.

Cuando Abiteboul se marchó a finales de 2020, Marcin Budkowski pasó a ejercer de facto como director del equipo, mientras Laurent Rossi fue nombrado CEO de Alpine y Davide Brivio fue incorporado desde el programa de MotoGP de Suzuki para desempeñar el cargo complementario de director de competición.

Sin embargo, Brivio fue rápidamente apartado de un rol protagonista y Budkowski lideró el equipo durante ese primer año, en el que llegó la victoria de Ocon, la primera para la estructura de Enstone desde el triunfo de Kimi Räikkönen con Lotus en Australia en 2013.

Pero ni siquiera eso pudo detener la continua rotación en la dirección. Budkowski dejó el equipo al finalizar la temporada y Alpine logró incorporar a Otmar Szafnauer desde Aston Martin para cubrir el puesto de director del equipo en 2022. Tras un primer año prometedor, el equipo comenzó a perder terreno. Durante la gestión de Szafnauer se produjeron las salidas de Fernando Alonso y Oscar Piastri, lo que llevó a la llegada de Pierre Gasly.

Gasly y Ocon decidieron dejar de lado la larga rivalidad que mantenían, pero al final no pudieron evitar el trasfondo de tensión. Meses después de calificar al equipo de "amateur", Rossi fue reemplazado como CEO de Alpine por Philippe Krief en julio, antes de que Szafnauer fuera despedido tras el Gran Premio de Bélgica, seguido poco después por uno de los históricos del equipo, Alan Permane.

El punto más alto del equipo en los últimos años fue, sin duda, la victoria de Ocon en el Gran Premio de Hungría de 2021. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

El exintegrante de Peugeot y vicepresidente de Alpine, Bruno Famin, fue designado para hacerse cargo del equipo y, tras un desastroso comienzo de 2024, reorganizó el departamento técnico después de las salidas de Matt Harman y Dirk de Beer. David Sánchez, recién llegado tras un breve paso de tres meses por McLaren, fue nombrado director técnico ejecutivo.

Pero fue la incorporación del desacreditado Briatore, por decisión de De Meo, la que encendió la chispa dentro del equipo Alpine. Famin y Briatore cerraron la operación de motores de Renault en Viry-Châtillon para reducir significativamente los costos, mientras el primero abandonaba el cargo y el propietario de Hitech en Fórmula 2, Oli Oakes, asumía como nuevo director del equipo. Al mismo tiempo, Mercedes fue incorporado como nuevo proveedor de motores.

Con Gasly firmando posteriormente un contrato de larga duración con Alpine, todo parecía indicar que las cosas finalmente empezaban a mejorar, hasta que la propia etapa de Oakes llegó abruptamente a su fin en las primeras fases de 2025. Su hermano William, también director de Hitech, fue encontrado en posesión de una "gran cantidad de dinero en efectivo" y acusado de transferir bienes de origen delictivo. Para proteger sus propios negocios, Oakes decidió poner fin a su etapa en Alpine.

Fue la incorporación de Briatore la que encendió la chispa dentro del equipo Alpine. Mercedes también fue incorporado como el nuevo proveedor de motores del equipo.

Eso llevó a Briatore a recurrir a Nielsen, quien había sido director deportivo de Renault durante la anterior etapa del italiano al frente del equipo. Según todas las versiones, Nielsen se mostró reticente. Después de haber abandonado la competición para desempeñar dos etapas en Formula One Management, separadas por un período de 11 meses en la FIA, no estaba especialmente interesado en dejar la cómoda vida que llevaba en el sur de Francia. Pero Briatore no aceptó un no por respuesta y logró convencerlo para asumir el cargo de director general.

Cuando Nielsen se incorporó el pasado septiembre, la temporada 2025 ya estaba completamente perdida y el equipo había centrado toda su atención en 2026. Uno de sus primeros pasos fue trabajar junto a Briatore para definir quién sería el compañero de Gasly para la nueva temporada. Jack Doohan había sido apartado abruptamente de su puesto tras apenas siete carreras y reemplazado por Franco Colapinto antes de la fecha de Imola, una decisión que ya se anticipaba mucho antes del inicio del campeonato, cuando Alpine incorporó al argentino desde Williams como piloto de reserva.

El argentino tampoco había brillado especialmente, pero Nielsen decidió darle una segunda oportunidad, esta vez con un programa completo de pretemporada en lugar de lanzarlo directamente al ruedo a mitad de temporada.

La elección de una suspensión delantera pull-rod facilita el uso de un alerón de plano curvo. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Decisiones de diseño para 2026

Mientras muchos observadores pasaban la pretemporada maravillándose con el Aston Martin diseñado por Adrian Newey y su interesante configuración de suspensión, las características del nuevo chasis A526 de Alpine pasaron prácticamente desapercibidas. En primer lugar, fue uno de los únicos tres equipos (junto con Williams y Cadillac) en adoptar una suspensión delantera de tipo pull-rod, yendo en dirección opuesta al regreso de McLaren y Red Bull al sistema push-rod.

Fue una decisión que permitió a Alpine desarrollar un alerón delantero de plano curvo, con deflectores ubicados dentro de las secciones elevadas. La teoría detrás de esta solución es que esos elementos generan vorticidad más hacia el interior para proteger el piso del flujo turbulento generado por los neumáticos, y el uso de la suspensión pull-rod deja el espacio necesario para integrarlos.

Alpine también se apartó de la tendencia general con el paquete de aerodinámica activa de su alerón trasero. En lugar de utilizar la elevación del borde de ataque, una solución ampliamente empleada durante la era del DRS, el nuevo reglamento permitía bajar el borde de salida. Más adelante, Audi implementó una solución similar.

El pronóstico inicial fue positivo. Durante las pruebas, Alpine parecía haber recuperado, como mínimo, su posición dentro de la zona media.

El equipo también contó con la unidad de potencia Mercedes sobre la que construir el proyecto, utilizando además la caja de cambios del fabricante alemán para disponer de más tiempo en el desarrollo de la propia. Esto le proporcionó un conjunto diferente de puntos de anclaje sobre los que diseñar la parte trasera del auto, incluida la suspensión trasera. Más allá de los pequeños ajustes que esto supuso para los diseñadores, fue un cambio fundamental para que el equipo dejara de estar limitado por el déficit de aproximadamente 20 caballos de potencia de la unidad de potencia Renault.

Las primeras impresiones fueron positivas. Durante los ensayos de pretemporada, Alpine parecía haber recuperado al menos su posición dentro de la zona media, aunque su ritmo en tandas largas lo situaba un pequeño escalón por encima de equipos como Haas, Racing Bulls y otros. El primer fin de semana de carrera en Melbourne no reflejó realmente ese potencial, ya que Alpine se equivocó en la gestión del despliegue de energía, pero su rendimiento en la siguiente cita, en China, fue una demostración mucho más representativa.

"Es un paso adelante evidente y es exactamente lo que esperábamos", afirma Nielsen sobre el A526. "Tuvimos un muy buen test en Bahréin, salimos de allí con mucha confianza, luego fuimos a Australia y fue como: 'Bueno, quizá hemos construido un auto que solo funciona en un circuito'. Así que ha sido bueno disputar estas carreras y, con suerte, volver a demostrar que realmente hemos dado un paso adelante.

Gasly utilizó lo que él mismo calificó como el mejor auto que ha tenido en su carrera para contener de manera impresionante a Verstappen en Suzuka. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Y eso ayuda a todo el mundo en la fábrica, a todos los integrantes del equipo, a los patrocinadores; todos los involucrados en este proyecto se ven impulsados por un mejor rendimiento. Todo comienza con el auto. Cuando el auto empieza a mejorar, la gente cree en el proyecto y todo comienza a resultar un poco más sencillo. También hace que mejores personas quieran unirse al equipo".

El Gran Premio de Japón en Suzuka puso de manifiesto una debilidad en las curvas de alta velocidad. La parte delantera no ofrecía el agarre necesario en las curvas de radio largo, pero las actualizaciones introducidas en Miami parecieron aliviar los problemas de equilibrio entre el eje delantero y el trasero, permitiendo al equipo mantenerse un paso por delante de sus rivales de la zona media.

"Creo que probablemente esa sigue siendo nuestra mayor debilidad", añadió. "Quiero decir, aquí [en Miami] el problema es menor porque no hay tantas curvas de alta velocidad, así que, en cierto modo, este circuito se adapta un poco más a nuestras fortalezas que, por ejemplo, Barcelona en junio. Hemos introducido un nuevo plano principal del alerón delantero y llegarán más piezas nuevas para el alerón en Barcelona con el objetivo de solucionar ese problema. Necesitamos ir a un circuito con muchas curvas rápidas para ver qué sucede".

El negocio de Gasly

Tras tres años de continuos cambios, turbulencias y decepciones, debió de ser muy difícil para Gasly mantener la cabeza alta y sobreponerse al caos. Que lo haya conseguido con tanta entereza dice mucho del carácter y la determinación del francés, que ha sido uno de los pocos rayos de luz durante los momentos más oscuros de 2024 y 2025.

Gasly ha tenido que afrontar numerosos reveses a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1: el ascenso de Toro Rosso a Red Bull seguido de su posterior caída, la muerte de su amigo y compañero de carreras Anthoine Hubert y, más tarde, cómo las prometedoras expectativas de su llegada a Alpine se desvanecieron de repente al inicio de 2024. Pocos pilotos merecen tanto que la suerte les sonría; ahora, Gasly dispone de un monoplaza que él mismo ha calificado como el mejor que ha conducido en la Fórmula 1.

Probablemente, China fue el escenario donde mejor funcionó la combinación entre piloto y equipo, aunque Gasly considera que una pérdida momentánea de presión del turbo tras el reinicio posterior al coche de seguridad le costó la quinta posición frente a Ollie Bearman. También brilló en Suzuka, donde contuvo a la perfección a su antiguo compañero de equipo, Max Verstappen, durante más de 30 vueltas en una actuación impecable.

Gasly afronta un proyecto a largo plazo, mientras Colapinto parece mucho más asentado que la temporada pasada. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Miami fue algo menos convincente, y Colapinto pareció tener ventaja durante todo el fin de semana, aunque Gasly también perdió cualquier posibilidad de remontar posiciones en carrera después de que Liam Lawson, ya sin transmisión en su coche, lo golpeara y lo lanzara contra el muro. No se puede tener todo, pero fue un nuevo revés de la fortuna tras una racha de actuaciones realmente destacadas.

Aun así, Gasly está comprometido con el proyecto a largo plazo y tiene contrato hasta finales de 2028. Ha encontrado un hogar en Enstone y sigue convencido de que el equipo puede repetir lo que Benetton y Renault lograron anteriormente bajo la dirección de Flavio Briatore: ganar carreras e incluso luchar por campeonatos. Son objetivos muy ambiciosos, desde luego, pero al menos el equipo avanza en la dirección correcta.

Una conversación sobre Franco

Mientras Gasly sufría los golpes de la mala suerte en Miami, Colapinto aprovechó la oportunidad. Su etapa en el equipo no ha sido sencilla, con el enorme peso de las expectativas de toda Argentina sobre sus hombros, intensificado además por la presión de una complicada temporada 2025.

Quizá Colapinto fue víctima de su propio éxito tras irrumpir con fuerza en Williams, aunque los errores propios de un debutante empezaron a aparecer cuando intentó exprimir demasiado su FW46. Tras aterrizar de forma inesperada en la alineación de Alpine, se encontró con otro coche poco competitivo y, aunque logró clasificarse para la Q2 en Imola en su primera participación con el equipo, lo hizo pagando un precio muy alto: se accidentó al final de la Q1.

Aunque en Argentina es muy admirado, algunos aficionados menos comprensivos comenzaron a apodarlo "Chocapinto". Más allá de la ironía, Colapinto también ha tenido que soportar los comentarios punzantes de Briatore, quien durante 2025 llegó a cuestionar públicamente si había sido acertado sustituir a Jack Doohan por el piloto nacido en Buenos Aires. La llegada de Nielsen parece haber contribuido a calmar las aguas.

Con el beneficio de haber completado una auténtica pretemporada de pruebas, Colapinto ha mostrado una versión mucho más sólida en este inicio de 2026. No todo ha sido perfecto: Melbourne y Suzuka resultaron fines de semana complicados, pero dejó muy buenas sensaciones tanto en China —antes de que Esteban Ocon lo golpeara tras las paradas en boxes— como en Miami y Canadá, donde superó a Gasly por méritos propios.

Colapinto pareció tener ventaja sobre su compañero de equipo en Miami, aunque la suerte no acompañó a Gasly. Photo by: Liam Fabre

"Hemos hablado mucho con Franco. Al principio del año le estaba costando seguir el ritmo de Pierre", explica Nielsen. "No sé si todo fue tan sencillo como que necesitaba desconectar un poco, volver a Argentina y hacer un pequeño reinicio mental. En Miami se sintió mucho más cómodo con el coche que en cualquier otra carrera de esta temporada, así que espero que siga así. ¡Quizá debería volver a Argentina antes de cada Gran Premio!".

El siguiente paso para Colapinto pasa por encontrar la regularidad, ahora que ya ha demostrado que es capaz de completar carreras dignas de finalizar con solvencia entre los diez primeros. Muchos dudaban de que el piloto de 23 años mereciera un asiento en la Fórmula 1, y algunos todavía mantienen esas dudas, pero hasta el momento está demostrando una evolución real y constante.

¿Qué le espera a Alpine?

Bajo la anterior dirección, Alpine —y antes Renault— se perjudicó a sí mismo al anunciar con excesiva grandilocuencia un "plan a cinco años" y un "plan de 100 carreras". La nueva cúpula ha entendido que los proyectos no triunfan simplemente por desearlo.

Después de terminar último en el Campeonato de Constructores de 2025, Alpine se ha beneficiado de un mayor tiempo de uso del túnel de viento para perfeccionar el chasis A526. El verdadero reto llegará si el equipo mantiene la quinta posición al finalizar el tercer período de pruebas aerodinámicas (a finales de junio), ya que entonces dispondrá de menos tiempo de simulación cuando se reajusten las asignaciones reglamentarias.

Si el equipo sigue demostrando progreso, se cumplirá lo que Nielsen señalaba anteriormente: convertirse en un destino atractivo para los mejores ingenieros y técnicos del paddock. Los equipos considerados un "caso perdido" tienen muchas más dificultades para atraer talento, mientras que una estructura estable y en crecimiento ejerce un poder de atracción mucho mayor en el mercado laboral.

Sin embargo, sus aspiraciones a largo plazo siguen siendo una incógnita. Cuando Briatore regresó al equipo, muchos interpretaron que la presencia del italiano tenía como objetivo facilitar una futura venta de la escudería tras la decisión de Renault de abandonar su programa oficial de Fórmula 1. Por ahora, esa posibilidad no parece inminente, aunque la participación minoritaria del 24 % que posee Otro Capital sí está actualmente en venta. Mercedes figura entre los posibles compradores interesados.

Sea como fuere, mantener la estabilidad será la única forma de que Alpine continúe progresando. Durante demasiado tiempo, la dirección externa ha interferido constantemente en el funcionamiento del equipo, intentando imponer una estructura incompatible con las verdaderas exigencias de la Fórmula 1, y el resultado ha sido un fracaso. Hasta el momento, la alianza formada por Briatore y Nielsen está dando resultados. Quienes controlan la inversión deberían limitarse a dejarlos trabajar.

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Gasly terminó tercero en pista en Mónaco, fue sancionado, pero una apelación exitosa le devolvió su puesto en el podio. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images