La asociación con Gucci "dice mucho" del momento de Alpine en la F1

A pesar de terminar último en la clasificación de constructores en 2025, el equipo Alpine ha dado un gran salto este año y actualmente ocupa el quinto lugar. La expectativa en torno al proyecto de Enstone es palpable, y ha alcanzado niveles aún más altos desde que el equipo anunció a Gucci como su socio principal a partir de 2027.

Hablando en el podcast F1 Nation, el presentador Tom Clarkson comentó la noticia con el ex piloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer y el ganador de carreras de IndyCar James Hinchcliffe.

"No es lo que sabes. Es a quién conoces", le dijo Hinchcliffe al dúo. "Ese acuerdo no se concreta, creo yo, si Luca de Meo no está al mando de ese programa."

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Gucci forma parte del grupo global de lujo Kering, encabezado por el ex jefe de Alpine Luca de Meo.

"Pero no, obviamente es enorme", continuó. "Una marca enorme, reconocida globalmente, de muy alta gama. Esto es lo que es la Fórmula 1. Es un poco extraño. Gucci Racing Alpine F1 Team es un nombre curioso de decir. Nos va a llevar un minuto acostumbrarnos a decir eso.

"Pero creo que es, otra vez, otra gran victoria para la F1. Sabemos que Pierre es muy de la moda. Así que probablemente esto es algo que le entusiasma", dijo, antes de añadir rápidamente: "Me imagino que va a haber mercancía muy cara."

Este anuncio llegó tras un sólido inicio de la campaña actual, con el equipo sumando 35 puntos en las primeras cinco carreras. Esto ya es mejor que toda su temporada 2025.

La presentación del acuerdo entre Alpine y Gucci para 2027.

A Palmer, que pilotó para Renault durante su etapa de dos años en el campeonato, le preguntaron su opinión sobre la posible indumentaria del equipo de Gucci.

"Oye, no dirías que no a eso, ¿verdad? No dirías que no. Como piloto, quieres asociaciones decentes. Es algo secundario en lo que piensas: 'Oh, hemos firmado eso. Oh, eso está bastante bien. Quizá, quizá eso llegue hasta mí.'

"Sí que dice mucho de dónde está Alpine, diría yo", continuó Palmer. "Creo que han hecho un trabajo realmente bueno. Dejar los motores Renault por Mercedes fue simplemente una buena decisión para ellos. Sentía que habían estado realmente atascados con eso durante los últimos años.

"Y simplemente convertirse en un equipo cliente, sé que había una visión más amplia sobre esto, y cerrar Viry, con toda la experiencia y la historia que tenían allí, fue una especie de gran cuestión controvertida para ellos.

"Pero miren los resultados. Están ascendiendo en el mundo. Están firmando grandes patrocinadores y socios de marca. Y van a verse realmente muy a la moda."