Los comisarios de la FIA han aceptado la solicitud del equipo Alpine para revisar las dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane que recibió Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, las cuales dejaron al piloto francés fuera del podio.

Gasly cruzó la meta en la tercera posición en Mónaco, pero fue relegado al séptimo lugar después de que los comisarios le aplicaran dos penalizaciones independientes de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane.

Gasly fue uno de los seis pilotos sancionados por exceso de velocidad durante la carrera, lo que generó preocupación por posibles problemas con el sistema de bucles de cronometraje utilizado para controlar la velocidad en el pitlane. Algunas de esas infracciones se produjeron a pesar de que los pilotos involucrados tomaron precauciones adicionales para evitar exceder el límite, incluyendo circular muy por debajo de los 60 km/h permitidos y tomar una trayectoria más abierta en la entrada al pitlane.

Alpine solicitó de inmediato un derecho de revisión el domingo por la noche, y la FIA aceptó el jueves que la petición del equipo era admisible. El organismo rector analizará ahora si las penalizaciones impuestas a Gasly deben ser anuladas.

En la videoconferencia entre Alpine y los comisarios, a la que también asistió la mayoría de los demás equipos, se estableció que el sistema de medición de distancias utilizado para calcular las velocidades en el pitlane era "inexacto y sobreestimó la velocidad" del auto de Gasly. Esta conclusión se basó en pruebas aportadas por la FOM, responsable del sistema de cronometraje.

Pierre Gasly, Alpine A526 Photo by: Erik Junius

Estas pruebas fueron proporcionadas por la FOM el miércoles, lo que significa que no estaban disponibles para los comisarios durante la carrera, uno de los varios requisitos fundamentales que debe cumplir una solicitud de derecho de revisión para ser admitida.

Alpine argumentó que "la FIA y la FOM, pero no los comisarios, conocían antes de la carrera que existía un problema con los bucles de cronometraje en el pitlane", aunque representantes de ambas partes refutaron esa afirmación.

Después de la tercera sanción por exceso de velocidad en la carrera, una cantidad ya de por sí extremadamente inusual de infracciones, los comisarios consultaron con la dirección de carrera si tenían conocimiento de algún problema con el sistema de cronometraje, a lo que se les respondió que no.

La audiencia propiamente dicha del derecho de revisión comenzó poco después de que los comisarios declararan admisible la solicitud el jueves por la tarde. El resultado podría tener implicaciones más amplias, ya que otros pilotos también se vieron afectados por el problema del sistema de cronometraje. El aspirante al campeonato con Mercedes, George Russell, vio cómo su carrera se desmoronaba después de ser sancionado por exceso de velocidad y recibir posteriormente un drive-through por no cumplir correctamente esa penalización, lo que fue determinante para dejarlo fuera de la zona de puntos.

Gasly calificó su descenso en la clasificación como el momento deportivo más duro de su carrera, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull, terminó celebrando en el icónico podio de Mónaco.