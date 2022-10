Alpine: esperamos que Gasly y Ocon reparen su amistad rota

Gasly fue confirmado el sábado como el sustituto de Fernando Alonso en el equipo Alpine en 2023, después de que el francés fuera liberado de su contrato en AlphaTauri por Red Bull.

Gasly y Ocon fueron amigos cuando eran jóvenes, y sus familias también eran cercanas. Sin embargo, tuvieron un desencuentro y han mantenido una relación incómoda desde que ambos llegaron a la F1.

Cuando Gasly apareció por primera vez como candidato al asiento de los Alpine, muchos conocedores del paddock se apresuraron a descartarlo como opción debido al escenario aparentemente improbable de que los dos hombres trabajaran juntos.

Pero, preguntado por Motorsport.com sobre el estado actual de la relación Gasly/Ocon tras la noticia del sábado, Szafnauer dijo que el equipo ha hablado de la situación con ambos pilotos.

"Hemos tomado una decisión informada", dijo. "Y eso significa hablar con todo el equipo, incluido Esteban de antemano, para asegurarnos de que si tomamos una decisión, es un deporte de equipo y tenemos que ser capaces de trabajar juntos y optimizar.

"Esteban nos apoyó mucho, Pierre también. Son profesionales. Y no tienen ningún problema en que trabajemos juntos. Y espero que la amistad se reavive, ya que fueron amigos en un momento dado. Pero desde el punto de vista profesional, ambos están muy contentos de trabajar juntos.

"Se conocen desde hace mucho tiempo y han corrido juntos. Tienen la misma experiencia, son muy rápidos y ambiciosos, así que creo que trabajarán bien juntos".

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool