Fórmula 1 GP de Singapur
Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta
Una carcasa de caja de cambios usada en carrera en el monoplaza de Fórmula 1 2024 de Alpine fue combinada con un alerón trasero que cuenta con un flap DRS funcional para una inusual pieza de exhibición de coleccionista.
Alex Harrington
Editado: 17 oct 2026, 18:51
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Una pieza del coche de Fórmula 1 2024 de Alpine está a punto de salir a subasta, y la han convertido en algo que realmente podrías poner en tu sala de estar.
F1 Authentics, la plataforma oficial de memorabilia de la F1, abrirá las pujas por una muy atractiva carcasa de caja de cambios usado en carrera de 2024 junto con un alerón trasero, montados juntos sobre un soporte de exhibición hecho a medida. La carcasa de la caja de cambios todavía conserva su sello original de la FIA, y el alerón mantiene una solapa de DRS funcional.
Podría ser algo increíble sobre lo que apoyarte mientras miras por la ventana tomando tu café de la mañana.
Qué sale a subasta
El lote, que forma parte de 'The Austin Auction,' lleva por título BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly. Solo la carcasa de la caja de cambios se describe como usada en carrera; el alerón trasero es una pieza de especificación de carrera.
Fabricada en fibra de carbono y metal, la carcasa de la caja de cambios forma parte de la estructura trasera del coche, mientras que el alerón situado por encima, aún con la decoración rosa y azul BWT de Alpine y la marca Castrol en los endplates, gestiona el flujo de aire y genera carga aerodinámica en la parte trasera del coche.
La solapa del DRS todavía puede abrirse y cerrarse. Y qué demostración increíble sería para cuando tengas visitas.
Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Aunque 2024 no fue la temporada perfecta para Alpine, sí dejó un doble podio para la alineación de pilotos entonces completamente francesa.
Después de un inicio difícil, el equipo terminó sexto en el campeonato de constructores, ayudado por una carrera bajo la lluvia en el Gran Premio de Sao Paulo, donde Esteban Ocon terminó segundo y Pierre Gasly tercero.
Las pujas se abren al final de esta semana en la plataforma de subastas de F1 Authentics, donde tendrás que registrarte para ver la colección completa. Esta pieza de Alpine es uno de los varios artículos de la subasta, y el resto del lote luce igual de bien que este. La puja se sitúa actualmente en $2,356 al momento de escribir estas líneas.
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