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Fórmula 1 GP de España

Golpe de Alpine: firma al exjefe técnico de Mercedes en F1

Alpine ha reforzado su equipo de Fórmula 1 con la llegada del exdirector técnico de Mercedes Mike Elliott.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Mike Elliott, Director de Tecnología de Mercedes-AMG, en una rueda de prensa

Alpine ha nombrado a Mike Elliott director técnico jefe de su equipo de F1, reforzando aún más la estructura técnica de la escudería con sede en Enstone.

Alpine anunció el jueves que Elliott "supervisará las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo en Enstone", en lo que constituye un puesto de nueva creación como CTO (Chief Techinical Director).

Para el británico de 52 años, supone un regreso a Enstone, después de haber ejercido como principal responsable de aerodinámica del equipo durante sus etapas como Renault y Lotus.

Elliott pasó posteriormente a Mercedes como jefe de aerodinámica, donde ayudó al equipo a adelantarse a la normativa de 2014. Elliott ascendió al puesto de director técnico y director técnico jefe, intercambiando posiciones con James Allison, antes de abandonar la escudería de Brackley en 2023.

Alpine ocupa la sexta posición en el campeonato de constructores 2026 d ela F1.

Alpine ocupa la sexta posición en el campeonato de constructores 2026 d ela F1.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Cuenta con una trayectoria demostrada en este deporte, habiendo contribuido a la obtención de 8 Campeonatos de Constructores y 8 Campeonatos de Pilotos", declaró Alpine.

"La llegada de Elliott a Enstone refuerza las capacidades técnicas del equipo, mientras la escudería busca consolidar las mejoras en sus prestaciones en pista y reducir la brecha con los cuatro equipos punteros".

Se entiende que el actual director ejecutivo técnico, David Sanchez, reportará a Elliott, quien supervisará toda el área técnica de la escudería.

Después de sacrificar el año pasado, Alpine ha tenido un sólido comienzo con la normativa de 2026, luchando con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores. La temporada 2026 es la primera de Alpine como equipo cliente de Mercedes.

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