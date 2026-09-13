Briatore califica de “fantástico” lo hecho por Colapinto en el GP de España
El italiano destacó que Colapinto cumplió el objetivo de Alpine para el fin de semana en Madrid: reducir la diferencia con Racing Bulls.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Franco Colapinto completó en el Gran Premio de España uno de sus fines de semana más sólidos en la Fórmula 1, y lo realizado por el argentino no pasó desapercibido para Flavio Briatore.
Después de lucirse el sábado en la clasificación para llegar a la Q3, Colapinto ganó dos posiciones en el inicio para pasar de noveno a séptimo, y luego otra más ante el retiro de Lewis Hamilton.
Si bien luego fue adelantado por el Red Bull de Liam Lawson, Colapinto mantuvo un ritmo sólido a lo largo de la carrera, donde la gestión de los neumáticos resultó clave tras aprovechar el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll en la vuelta 15 para ir a los pits y encaminarse desde allí hasta el final.
Colapinto cruzó la meta en la séptima posición e igualó su segundo mejor resultado en la Fórmula 1 —ya había sido séptimo en Miami y luego mejoró ese resultado al terminar sexto en Canadá—, y permitió a Alpine descontarle cuatro puntos a Racing Bulls en el duelo que ambos equipos mantienen por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
Pierre Gasly fue la contracara de Alpine, ya que el francés quedó lejos el sábado en la clasificación y terminó 12º el domingo en la carrera.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"El objetivo de cara al fin de semana era estar por delante de Racing Bulls y reducir la diferencia con ellos en el Campeonato de Constructores. Lo conseguimos, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy", dijo Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, al analizar la carrera de su equipo.
"Franco hizo un trabajo fantástico durante todo el fin de semana y sumó seis valiosos puntos para el equipo. En cuanto a la carrera de Pierre, teniendo en cuenta dónde se clasificó y desde dónde comenzó la carrera, la única opción que teníamos para sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar poder beneficiarnos de un Safety Car tardío, al igual que hicieron otros equipos que estaban a nuestro alrededor".
"Además, un trabajo fantástico de la Fórmula 1 y de los organizadores por organizar este increíble nuevo evento de carreras en Madrid, que estoy seguro de que no hará más que crecer y mejorar", concluyó.
Comparte o guarda esta historia
Colapinto destaca un “trabajo increíble” en una pista de Madring desfavorable para Alpine
Antonelli aprovecha un VSC para ganar el GP de España en Madring, Colapinto es 7° y Checo Pérez abandona
Colapinto recibe elogios de Coulthard en la clasificación de España: “Eso fue impresionante”
Los comisarios de la FIA sancionan a Gasly al terminar el GP de España
Nielsen califica de “brillante” lo hecho por Colapinto en la clasificación de Madring
Gasly denuncia que "algo no es normal en mi coche" tras su eliminación en Q2 en España
Últimas noticias
En siete GP, Márquez borra 102 puntos y cambia el Mundial de MotoGP 2026
Ganadores y perdedores del decepcionante GP de España de F1 en Madring
Reuniones de Buenos Aires en Madrid por el Gran Premio de F1
Guerra de españoles en Madring: Sainz acusa a Alonso de provocar una sanción "como siempre"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados