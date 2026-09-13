Colapinto destaca un “trabajo increíble” en una pista de Madring desfavorable para Alpine

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana de Fórmula 1 este domingo al concluir séptimo en el Gran Premio de España, el mejor de la parrilla fuera de los pilotos de los equipos top.

El piloto de 23 años arrancó noveno tras su sólida clasificación del sábado y se colocó sexto en la primera parte de la carrera al ganar dos posiciones en la salida y luego una más ante el retiro de Lewis Hamilton.

Liam Lawson lo adelantó en la 11° vuelta y cuatro giros más tarde Colapinto estuvo entre los pilotos que se detuvieron en boxes durante el Virtual Safety Car, volviendo décimo a la carrera, delante del Racing Bulls de Arvid Lindblad.

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Desde allí, Colapinto comenzó un largo stint en el que logró controlar al piloto británico, ganó un lugar cuando Oscar Piastri cumplió su parada en pits y terminó acercándose al Audi de Gabriel Bortoleto para completar uno de los pocos adelantamientos en pista este domingo.

Luego pudo alejarse de Piastri, que llevaba daños en su alerón delantero tras un contacto con George Russell en la salida, y avanzó al séptimo puesto cuando Pierre Gasly, el último en pasar por pits, finalmente lo hizo en el penúltimo giro.

“Otra vez tuve una muy buena largada, ya me estoy acostumbrando a esas. Creo que después de eso fue una carrera positiva”, comenzó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, a analizar su carrera en España.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Gestioné muy bien los neumáticos en el primer stint, tratando simplemente de mantenerme ahí y gestionar los neumáticos todo lo que podía”.

“Llegó el VSC, así que fue bueno para nosotros, pero después tuvimos un stint final muy largo con los neumáticos duros, por lo que tuve que gestionar mucho al comienzo de ese stint. Hice mucha gestión para asegurarme de poder llegar hasta la parte final de la carrera. Después alcancé a Bortoleto, que iba realmente lento, pero luego fue muy complicado adelantarlo.

“Lo adelanté, pero perdí mucho tiempo y creo que probablemente perdí la posición con Liam (Lawson), que salió justo delante de nosotros. Justo delante de Bortoleto, así que fue un poco una lástima. Creo que perdimos una posición ahí. Fue un fin de semana muy sólido, maximizamos todo lo que tenía el auto ayer y hoy”.

Colapinto se mostró especialmente satisfecho de poder alejarse de Piastri una vez que tuvo la pista libre, pese a que consideró que el circuito de Madring no era especialmente amigable con las características del Alpine A526.

“Otra gran largada delante de un McLaren, manteniéndolo detrás durante las últimas vueltas y sacándole distancia. Sacándole distancia cuando me alejé del RB. Estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo. Creo que maximizamos el auto que teníamos”.

“Este no es el tipo de pista que más se adapta a nuestros autos. Incluso así, hicimos un trabajo increíble para sumar muchos puntos y estar por delante de nuestros competidores”.

Preguntado por cómo le pareció el fin de semana del Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madring, Colapinto dividió su análisis entre lo que vivió en la clasificación y en la carrera.

“Fue frustrante cuando estaba detrás de autos más lentos y no podía adelantarlos, para ser sincero. Hasta que pude pasar, asumí muchos riesgos detrás de Bortoleto intentando adelantarlo y no pude. Creo que eso es lo que tenemos que solucionar para el año que viene”.

“En clasificación es una pista extremadamente emocionante. Es realmente difícil y está llena de adrenalina. Es lo que a los pilotos les encanta cuando corren y lo que les gusta. Creo que tenemos que mantener eso, pero también aumentar las posibilidades de adelantamiento”, finalizó.