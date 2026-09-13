Red Bull defiende la decisión de obligar a Max Verstappen a devolver dos posiciones

Max Verstappen terminó segundo en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, superado únicamente por Kimi Antonelli; sin embargo, ¿podría haber ganado si Red Bull no le hubiera ordenado ceder dos posiciones durante la carrera? El jefe del equipo, Laurent Mekies, considera que eso no era realista.

Verstappen adelantó a Antonelli en la primera vuelta, pero para entonces ya estaba condenado a ceder esa plaza debido a un incidente en la salida. El piloto neerlandés había luchado con Lewis Hamilton por la tercera posición y, en el proceso, se saltó una curva, reincorporándose a la pista por delante del piloto de Ferrari.

Hamilton comunicó entonces por radio a su equipo —y, de hecho, a Dirección de Carrera, que también tiene acceso a la señal— que Verstappen debía devolver la posición. Pero para ese momento, el piloto de Red Bull ya se encontraba también por delante de Antonelli.

Había adelantado al italiano durante la primera vuelta, después de que el propio piloto de Mercedes viviera un inicio de carrera accidentado, saltándose curvas y viéndose obligado a devolver una posición a Lando Norris. Esto significaba que, si Verstappen aceptaba dejar pasar a Hamilton, también tendría que ceder una posición ante Antonelli, quien ahora se encontraba entre ambos.

Cuando llegó la orden de Gianpiero Lambiase, Verstappen claramente no estaba de acuerdo y argumentaba que Hamilton lo había sacado de la pista.

"¿De qué carajo estás hablando?", dijo al equipo. "Habría chocado. O sea, ¿de qué hablan? Si me hubiera quedado en la pista, habría quedado fuera de la carrera".

No obstante, Verstappen acató la orden en la cuarta vuelta y permitió que tanto Antonelli como Hamilton lo adelantaran.

Tal como explicó Mekies, para entonces Red Bull ya había analizado el incidente y decidido que no valía la pena arriesgarse a una penalización, considerando preferible asumir el perjuicio inmediato y permitir que Verstappen intentara remontar.

"Mira, siempre será una decisión dolorosa y difícil, pero el equipo en el muro de boxes lo examinó muy, muy bien y realizó el análisis rápidamente, porque teníamos que tomar decisiones con celeridad", declaró Mekies a F1 TV.

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Y, por supuesto, no esperábamos el correo electrónico de agradecimiento de Max desde el coche en ese preciso instante, pero consideramos que era mejor asumir el golpe en ese momento y remontar después —algo que Max hizo excepcionalmente bien, como siempre— en lugar de esperar y arriesgarnos a sanciones mayores que podrían haber resultado más costosas más adelante".

Un detalle clave es que Red Bull no actuó siguiendo una instrucción de Dirección de Carrera. Si Verstappen se hubiera mantenido por delante, el incidente habría quedado en manos de los comisarios para su investigación; según Mekies, la posible sanción habría sido de cinco o diez segundos.

"La decisión de los comisarios nunca consiste en obligar a devolver posiciones", explicó. "En ese caso, simplemente nos habrían sancionado con cinco o diez segundos; queda a su criterio".

"Eso es lo que habría ocurrido y, como cabe imaginar, en situaciones de carrera con coche de seguridad u otras circunstancias, el coste puede ser mucho mayor que perder una o dos posiciones".

"Así que, afortunadamente, Max cedió las posiciones antes de que Lewis abandonara y, en última instancia, siguió luchando en la carrera desde ese punto. Y, por supuesto, resulta frustrante, pero siendo justos, creo que el segundo puesto era lo máximo a lo que podíamos aspirar hoy".

El posterior abandono de Hamilton añadió otro matiz a la decisión de Red Bull. Si el equipo hubiera retrasado su decisión hasta después de que el Ferrari quedara fuera de carrera, Verstappen ya no habría podido devolverle físicamente la posición.

Sin embargo, Mekies señaló que Red Bull apenas tuvo margen para consultar a Dirección de Carrera mientras se desarrollaba el incidente, por lo que el equipo tuvo que tomar su propia decisión en tiempo real.

"Tras la carrera el panorama es muy abierto y, por supuesto, hablamos con Dirección de Carrera y directamente con los comisarios para conocer su opinión", comentó.

"Estoy seguro de que el equipo lo hará, ya que siempre intercambiamos impresiones y aprendemos, pero en ese momento no dispones de mucho tiempo para consultas y hay que tomar una decisión".