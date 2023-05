El CEO de Alpine F1 explota contra su equipo

La escudería ha tenido un arranque de campaña complicado, con sólo ocho puntos y la sexta posición en el campeonato de constructores, y Rossi no se ha mostrado nada impresionado por el trabajo que, en su opinión, ha hecho el equipo.

En declaraciones al canal francés Canal+ antes de la clasificación para el Gran Premio de Miami, donde su piloto Pierre Gasly logró el quinto puesto, que significa el mejor resultado de Alpine en la temporada, Rossi criticó el rendimiento en lo que va de año.

"Es decepcionante, es realmente malo", dijo. "Este año ha empezado con un rendimiento defectuoso y una entrega defectuosa. Es obvio que nuestra posición en la clasificación no es digna de los recursos que gastamos, y estamos bastante lejos -de hecho muy lejos- del objetivo final de este año".

"Observo no sólo una evidente falta de rendimiento y rigor en la entrega, sino también potencialmente un estado de ánimo que no está a la altura de los estándares pasados de este equipo".

Laurent Rossi, Director General de Alpine Foto: Erik Junius

El gran premio más difícil del año para Alpine fue el de Bakú, el pasado fin de semana, en el que el equipo sufrió una serie de problemas durante los entrenamientos, la clasificación y la carrera que lo llevaron a no puntuar.

Pero Rossi dijo que otro momento bajo fue el inicio de la temporada en Bahréin, que se vio ensombrecido por las tres penalizaciones que recibió Esteban Ocon al salirse de su posición en la parrilla, el equipo tocando el coche durante una sanción en boxes y el exceso de velocidad del piloto francés en el pitlane.

Rossi añadió: "No me gustó el primer gran premio, porque hubo mucho - lo siento por decir esto - amateurismo, lo que llevó a un resultado que no fue correcto. Fue mediocre, malo".

"Y la última carrera en Bakú fue tremendamente parecida a la de Bahréin. Eso es inaceptable".

Rossi dijo que, si bien cometer errores era parte integrante de la F1, lo que no estaba permitido era repetirlos.

"Se te permite cometer errores, es un principio básico, aprendes de tus errores", dijo. "Pero (necesitas) aprender, y cuando cometes los mismos errores dos veces, significa que no has aprendido y que no estás asumiendo tu responsabilidad".

"Eso no es aceptable".

