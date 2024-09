CEO de Renault: "Cuatro semanas para decidir sobre el motor Mercedes"

Flavio Briatore ha querido subrayar que la decisión de Alpine de abandonar la unidad de potencia Renault y adoptar la Mercedes a partir de 2026 no es una elección suya.

"La cuestión ya había sido decidida por la dirección de Renault", explicó el asesor de Alpine. "Era una medida que ya estaba definida antes de mi llegada al equipo. No siempre soy el malo de la película. Sigo siéndolo, pero no en esto. Por todo lo demás, pueden culparme, pero no por este asunto".

En el paddock de Monza nos encontramos con Luca De Meo, CEO del Grupo Renault, que declaró a Motorsport.com: "Tenemos cuatro o cinco semanas para definir la situación en el consejo. Estamos analizando cómo enfocar la F1 a partir de 2026 para ser más competitivos y estamos evaluando todas las oportunidades. La idea de cambiar a motores Mercedes está sobre la mesa, pero puedo asegurar que no está decidido".

Pierre Gasly, Alpine A524, lidiando con un bloqueo delantero. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

En Viry Chatillon, la histórica fábrica de motores de F1 de Renault que provee a Alpine, sin embargo, hubo una huelga para intentar oponerse a una medida que dejaría fuera del campeonato a la estructura francesa que diseña y construye las unidades de potencia.

"Si hacemos un análisis puramente financiero de lo que cuesta hacer una unidad de potencia 2026 en casa y lo que se podría ahorrar con un motor cliente, la diferencia se vuelve abismal, así que quien mire los números no puede más que echar un vistazo a lo que podría ser la oportunidad de entrar en el nuevo reglamento de la F1 con un proyecto más competitivo pero menos caro", dijo el CEO de Renault.

De Meo tiene una gran virtud: dice lo que piensa y no tiene pelos en la lengua: "Dicho esto, añadiría que la propuesta está sobre la mesa, pero no ha habido ninguna decisión por parte del Consejo. Este es uno de los aspectos que se están debatiendo junto con otros muchos puntos importantes sobre cómo enfocaremos la F1 en el futuro".

Trabajadores de Viry-Chatillon se trasladaron a Monza para protestar el último fin de semana. Photo by: Anaël Bernier - Horizons Multiples

Pero, ¿cómo puede ser aceptable ver un Alpine-Mercedes en la parrilla? "Aquí entran en juego muchos otros factores que llevarán a tomar una decisión: ¿qué opina el marketing? ¿Cuáles serían las repercusiones negativas de esta elección frente a un enorme ahorro financiero?", agregó De Meo.

Hoy en día, el tope presupuestario de un fabricante de motores es de 100 millones de dólares al año, mientras que el suministro de un motor cliente sólo cuesta 17 millones. En realidad, esta factura se limita a una unidad existente como la actual. La ventana se abre enormemente si se considera el estudio, diseño y desarrollo de un nuevo motor que será 50% eléctrico y 50% endotérmico. Hay fabricantes que acabarán invirtiendo cientos de millones...

"Este es el panorama financiero y hay que cruzarlo con todo lo demás. La ambición es construir un proyecto competitivo y las opciones, por tanto, incluyen muchos factores que habrá que evaluar con mucho cuidado", indicó De Meo.

Por otro lado, un hecho parece seguro: la venta del equipo no está en los planes, como tampoco la posible venta de Viry Chatillon. Hubo quien especuló sobre el interés de Andretti en adquirir las instalaciones para ofrecer a la escudería estadounidense una plantilla preparada para la F1.

De Meo descarta esa posibilidad: "No vamos a vender nada. En Viry Chatillon hay gente capaz y preparada que está trabajando no sólo en la F1, sino que hemos iniciado importantes proyectos innovadores no sólo en el automovilismo, así que tenemos que mantener la calma para poder llegar a las mejores decisiones".