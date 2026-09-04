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Fórmula 1 GP de Italia

La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: " decepción y frustración"

Alpine emitió un comunicado luego de que se le quitase el podio a Pierre Gasly en Mónaco tras una apelación de Red Bull y McLaren.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alpine finalmente se quedó sin podio en el Gran Premio de Mónaco después de que la Corte Internacional de Apelación (ICA) de la FIA dictaminara que las sanciones impuestas a Pierre Gasly por exceder el límite de velocidad en el pit lane siguen vigentes.

El piloto francés fue uno de los varios pilotos sancionados por exceder el límite de velocidad en el pit lane durante la carrera en el Principado, pero posteriormente se descubrió que las mediciones de velocidad en el pit lane eran inexactas, con una discrepancia de 77 centímetros entre los dos primeros bucles de cronometraje, de ahí el inusual número de sanciones.

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Mientras que pilotos como Oscar Piastri y George Russell se vieron perjudicados al cumplir sus sanciones durante la carrera —en el caso de Russell, la sanción fue cumplida de manera incorrecta, lo que posteriormente provocó que Mercedes recibiera una penalización de drive-through—, las dos sanciones de cinco segundos de Gasly fueron añadidas a su tiempo de carrera, lo que lo hizo caer del tercer al séptimo puesto. Esta situación permitió a Alpine solicitar un derecho de revisión.

Posteriormente, los comisarios de la FIA anularon las sanciones el 12 de junio, lo que permitió que Gasly recuperara el tercer puesto. Sin embargo, esta opción no estaba disponible para los pilotos que habían cumplido sus sanciones durante la carrera.

No obstante, la ICA dictaminó este viernes que las sanciones siguen vigentes, por lo que Gasly vuelve a caer al séptimo puesto, mientras que su compatriota Isack Hadjar hereda el tercer lugar que el piloto de Red Bull había celebrado después de la carrera.

El comunicado de Alpine luego de perder el podio en el GP de Mónaco:

"El equipo expresa su decepción y frustración por el resultado alcanzado por la Corte Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026.

Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos manteniendo plenamente que el auto número 10 no superó el límite de velocidad del pit lane en ningún momento durante la carrera, el equipo toma conocimiento de la decisión del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París.

Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en continuar mejorando su rendimiento en pista y sigue inmerso en una lucha por el Campeonato muy reñida y competitiva.

Este resultado no disuadirá al equipo de continuar con sus esfuerzos y mantendrá intacta su motivación para alcanzar sus objetivos de aquí al final de la temporada".

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