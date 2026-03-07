Alpine reconoce que "claramente" no es el inicio que esperaba para la F1 2026

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, admitió que el rendimiento mostrado en Melbourne está lejos de lo que el equipo había previsto para la primera cita del campeonato.

La escudería de Enstone había mostrado un ritmo sólido en la pretemporada de Bahréin, lo que la llevó a ser mencionada como una seria candidata a liderar la zona media de la parrilla.

Sin embargo, desde los entrenamientos libres en Melbourne quedó a la vista una realidad diferente y la clasificación no fue la excepción: Pierre Gasly se ubicó 14º y Franco Colapinto terminó 16º, lejos del objetivo de luchar por un lugar entre los diez primeros, algo que el propio piloto argentino admitió que era el objetivo.

"Claramente, no es el inicio de temporada que queríamos ni que esperábamos, con ambos coches eliminados en la Q2", reconoció Nielsen al concluir la actividad del sábado en el circuito de Albert Park.

"Hemos afrontado algunos desafíos este fin de semana mientras seguimos adaptándonos al nuevo coche y tratando de comprender plenamente cómo maximizar este reglamento tan particular".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Gabriel Bortoleto, de Audi, fue el último en conseguir un lugar en la Q3 con una vuelta de 1m20s221, mientras que el registro de Gasly de 1m20s501 lo dejó en la 14ª posición, a casi tres décimas. Colapinto, en tanto, no pudo cerrar un buen giro en la Q2 y marcó 1m21s270, incluso por encima de su tiempo de la Q1.

"Pierre se quedó a un par de décimas de alcanzar la Q3 tras una vuelta decente que estuvo lejos de estar optimizada en términos de preparación de neumáticos y despliegue de energía, así que sin duda hay algunas cosas y algunos trucos que debemos aprender para la próxima vez".

"Franco estuvo un poco más lejos después de no lograr encadenar una vuelta completamente limpia, a pesar de haber mostrado un ritmo prometedor al principio", comentó Nielsen.

Pese al resultado en la clasificación, Nielsen considera que el domingo podría ofrecer oportunidades para que Gasly y Colapinto peleen por los puntos.

"Esta es solo la primera carrera de esta nueva era y sin duda es una de la que sacaremos conclusiones e implementaremos muchas ideas de cara al futuro. Mañana estamos claramente en la lucha por los puntos, teniendo en cuenta lo inciertos que pueden ser algunos aspectos de la carrera, con nuevas tácticas y habilidades que tanto pilotos como equipos tendrán que poner en práctica".

"Espero que demos una buena pelea mañana y veremos dónde nos deja eso cuando caiga la bandera a cuadros", concluyó.