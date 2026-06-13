Alpine rompe el toque de queda en el GP de Barcelona

Antes de la continuidad del fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el equipo decidió realizar un cambio importante en el auto número 10 al preparar un nuevo chasis. Para llevar adelante ese trabajo, la escudería incumplió el toque de queda del viernes por la noche.

Se trata de la segunda vez en la temporada que el equipo rompe el "curfew", la normativa de la FIA que limita las horas de trabajo del personal durante los fines de semana de Gran Premio con el objetivo de evitar jornadas excesivas. Cada escudería dispone de cuatro excepciones a lo largo del año que puede utilizar sin recibir una sanción.

En este caso, el equipo empleó una de esas excepciones para montar un nuevo chasis destinado al auto número 10 de Pierre Gasly de cara al resto de la actividad en Barcelona-Catalunya. Al tratarse de la segunda infracción de las cuatro permitidas, no recibirá ninguna penalización por esta decisión.

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Con este cambio, la escudería busca optimizar la preparación del monoplaza para lo que resta del fin de semana, utilizando un chasis diferente proveniente de su inventario existente.

"El equipo rompió el toque de queda el viernes por la noche por segunda vez esta temporada (de las cuatro permitidas sin incurrir en una penalización) para preparar un nuevo chasis, proveniente de su stock disponible, para el auto número 10 de cara al resto del fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya", informó Alpine el sábado por la mañana.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine tuvo un viernes complicado tanto con Franco Colapinto como con Gasly, ya que ninguno de los pilotos se mostró cómodo con el rendimiento del A526.

"En este momento no somos realmente competitivos aquí, tenemos muchísimo trabajo por hacer con el auto, ninguno de los dos pilotos está conforme, ambos se quejan del balance, de que el auto es impredecible y demás, así que hay una enorme cantidad de trabajo por hacer", dijo Steve Nielsen, director del equipo.

"Lamentablemente, hemos adquirido la costumbre de empezar mal los viernes; eso nos ha pasado en las últimas carreras. Mejoramos un poco el sábado por la mañana, volvemos a mejorar para la clasificación, apenas logramos entrar en la Q3 y luego competimos mejor de lo que realmente clasificamos. Así que espero que se repita el mismo patrón, aunque esta vez simplemente estamos empezando un poco más atrás", concluyó.