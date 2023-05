Alpine regresa a casa desde Miami con un doble final en los puntos gracias al octavo puesto de Pierre Gasly y al noveno de Esteban Ocon, pero ese resultado ciertamente no cubre el asunto que ha dominado el fin de semana que acaba de terminar, a saber, las vitriólicas declaraciones de Laurent Rossi hacia el equipo.

Rossi, director general de Alpine, no se anduvo con rodeos a la hora de comentar el decepcionante inicio de temporada de la escudería con sede en Enstone. Los planes eran acercarse a los tres primeros equipos este año, pero las cosas han salido de otra manera: el equipo francés parece estar en una situación muy parecida a la del año pasado, con el agravante de haber sido superado por Aston Martin Racing gracias al trabajo del nuevo personal en el AMR23 y a la llegada de un piloto del calibre de Fernando Alonso.

"Es decepcionante, es realmente negativo", comentó Rossi. "Este año ha empezado con muy malas actuaciones y resultados. Es muy evidente. Nuestra posición en la clasificación no es digna de los recursos que gastamos, y estamos bastante lejos, por no decir muy lejos, del objetivo final este año."

"Estoy notando no sólo una evidente falta de rendimiento y rigor en los resultados, sino también, potencialmente, un estado de ánimo que no está a la altura del pasado de este equipo. No me gustó el primer GP, porque hubo mucho amateurismo que llevó a un resultado mediocre, malo."

"Y la última carrera en Bakú fue tremendamente parecida a la de Bahréin y eso no es aceptable. Está permitido cometer errores, es un principio fundamental, se aprende de los errores. Pero tienes que aprender, y cuando cometes los mismos errores dos veces significa que no has aprendido y que no asumes tu responsabilidad. Eso no es aceptable".

Elocuentes palabras, a las que Otmar Szafnauer respondió -al menos parcialmente-. El director del equipo Alpine, ante los micrófonos de Motorsport.com, admitió que sólo había leído algunos titulares relacionados con las declaraciones de Rossi, pero, a su manera, trató de defender las acciones de su equipo.

Pierre Gasly, Alpino A523 Photo by: Alpine

"Leer algo así no nos mete más presión. Aquí todo el mundo quiere hacerlo bien. Tenemos una gran experiencia, con técnicos e ingenieros de primera, y nos presionamos a nosotros mismos. Así que lo único que tenemos que hacer es compensarlo".

"Sólo vi lo que dijo a través del titular de un artículo, no tuve tiempo de leerlo. Pero en Bakú no estuvimos a la altura. En Australia los pilotos chocaron y en la primera carrera de la temporada nos llevamos un montón de penalizaciones, empezando por Ocon, que estaba fuera de su cajón de salida."

"No ha sido un inicio de temporada tranquilo y quizá por eso Rossi ha hecho esos comentarios. Pero tengo que leerlos para entender mejor de qué van".

"Todo lo que podemos hacer cuando tenemos problemas como en Bakú es encontrar y entender la caua principal de por qué sucedió y asegurarnos de poner el proceso o la gente en su lugar para que no vuelva a suceder".

"Tuvimos un incendio de motor en un lado, y tenemos que asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Luego tuvimos otros problemas en el otro lado del box. Pero hay formas de arreglarlo todo. Eso es lo que hicimos, eso es lo que haremos".

"No sé por qué Rossi dijo esas cosas, hay que preguntárselo a él. Se lo preguntaré. Este fin de semana ha sido tan ajetreado que no he tenido ocasión de hablar de ello", concluyó Szafnauer.