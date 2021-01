Análisis: Bottas no emulará a Rosberg para vencer a Hamilton

Valtteri Bottas sabe que necesita hacer un mejor trabajo en su temporada 2021 de la Fórmula 1.

Ahora que se encamina a su quinta campaña como compañero de equipo de Lewis Hamilton en Mercedes, finalizar el 2021 con algunas victorias y poles, además de contribuir al título de constructores, no será suficiente y él sabe que debe hacer más.

Bottas se encuentra en una lucha tanto por su futuro como por su éxito después de la exhibición de George Russell en el Gran Premio de Sakhir, demostrando que está listo para una oportunidad de tiempo completo en el equipo Mercedes.

Para el finlandés, la mejor manera de garantizar su lugar sería dar un paso adelante y eso se traduce en ganar el campeonato de pilotos. Tocar el segundo violín simplemente no es una opción. Es exactamente por eso que siente que, después de cuatro campañas en las que las cosas no han salido como le hubieran gustado puede que sea el momento de hacer las cosas de manera un poco diferente.

"Estoy ansioso por explorar algo nuevo", me comenta mientras hablamos sobre sus sentimientos ante el desafío que se avecina. "Siento que tal vez es hora de probar algo diferente. Por supuesto, siempre miro hacia el futuro y habrá oportunidades. Pero, en este deporte, no existen un millón de oportunidades".

"Sé que no tendré 15 temporadas para intentar derrotar a Lewis. Sé que realmente necesito intentarlo el próximo año".

Pero el deseo de hacer las cosas de manera diferente no se manifestará en una dirección en la que algunos han sugerido que Bottas se dirija.

Si se compara la forma en que ha abordado el reto de competir contra Hamilton con el de su predecesor, Nico Rosberg, a menudo se ha sugerido que Bottas debe dejar de interpretar el papel de chico bueno.

Conferencia de prensa: Lewis Hamilton, Mercedes AMG, y Nico Rosberg, Mercedes AMG Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

La armonía entre los actuales pilotos de Mercedes contrasta con la fricción que estalló entre Rosberg y Hamilton durante las temporadas que fueron compañeros de equipo. Además de los puntos álgidos en la pista como la controversia en Mónaco 2014 y las colisiones que tuvieron; a menudo se comentó que una de las tácticas exitosas de Rosberg es que logró entrar en Hamilton.

Los juegos mentales y la tensión que generó en el equipo pudieron haber llevado en ocasiones al agotamiento en los jefes de Mercedes, pero para Rosberg fue un factor clave para sentar las bases para que todo se uniera de la manera correcta en su exitosa campaña 2016 en la que consiguió el campeonato.

Pero no está en la naturaleza de Bottas interpretar al chico malo. De hecho, se ríe de las sugerencias de las ganancias que obtendría al causar problemas y considera que eso podría ser contraproducente.

"Creo que la fortaleza que tenemos en el equipo es que podemos trabajar en conjunto", dice. "Seguro que podemos competir duro, pero también podemos dejarlo ahí. Sabemos que si podemos trabajar juntos el equipo se beneficiará, así que no se ocultan puestas a puntos o cualquier cosa. El espíritu de equipo en los deportes de equipo está subestimado. Creo que es muy importante que mantengas la motivación y no tengamos conflictos”.

"Por supuesto, a lo largo del camino, ha habido mucha gente que ha sugerido que cambie para ser más parecido a Nico Rosberg. Pero no soy un Nico Rosberg. Prefiero hablar mucho en la pista y en las carreras. También he logrado conocer a Lewis y sé que no hay ningún beneficio en tratar de jugar con su mente. Estoy seguro de que lo incomodaría, pero desperdiciaría mi energía. Creo que se enojará aún más y él conduciría más rápido”.

“Quiero ganar con la forma en la que estoy haciendo las cosas. Ese es mi objetivo”.

Bottas considera que la clave para avanzar contra Hamilton no vendrá de romper todo lo que ha hecho antes y comenzar desde una hoja en blanco. En su opinión lo conseguirá con ganancias consistentes; ese es el resultado de arreglas las tardes en las que quizás tuvo un desempeño inferior, encontrar más consistencia, además de encontrar más ritmo, especialmente los sábados, para no dejar a Hamilton con un camino abierto al conseguir la pole.

La respuesta a todo esto vendrá desde los datos, y Bottas trabajará metódicamente con sus ingenieros para determinar exactamente lo que necesita hacer y en qué áreas debe enfocarse, pero tampoco se puede olvidar la forma en que se regresa al trabajo después de las vacaciones de invierno.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, felicita a Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, al asegurar su séptimo campeonato del mundo. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Por supuesto, hay pequeñas cosas que puedes procesar en tu mente por ti mismo, pero ver los hechos a partir de los datos, investigarlos y comprenderlos también es importante", explica. "Las pequeñas cosas pueden marcar la diferencia en el deporte, así que se trata de analizar, aprender y asegurar de que puedes aprender cómo puedes hacerlo, en lugar de sólo saber cómo deberías hacerlo. Tienes que aprender exactamente cómo hacerlo mejor físicamente en la pista”.

“Siempre he pensado que cuando hay un poco de descanso es cuando el mayor desarrollo y avance puede ocurrir. Durante la temporada puede ser bastante complicado lograrlo porque los descansos son cortos, con carreras consecutivas, con pistas siempre diferentes. Pero durante el invierno, durante el descanso, parece que el cerebro humano tiene más y más tiempo para procesar las cosas, así que puedes obtener grandes avances”.

A pesar del claro enfoque en los aspectos que debe mejorar, esto no quiere decir que Bottas esté detrás de Hamilton en todas las áreas en comparación con el británico. El año pasado fue muy fuerte en algunas sesiones de clasificación, demostrando más de una vez que era capaz de recuperarse, incluso si su compañero de equipo lo había recuperado todo en la Q3.

Además, su ritmo de carrera dio un paso adelante respecto a lo que había ofrecido en el pasado. También hubo momentos en los que Bottas encontró la puesta a punto desde el principio y fue Hamilton quien tuvo que cambiar el rumbo en su intento por mantenerse en la lucha.

En última instancia, Bottas necesita dar lo mejor de sí mismo en todo momento, ya que el mayor reto al que se enfrenta es que se encuentra con el que quizá sea el mejor piloto de F1 de todos los tiempos en igualdad de condiciones. Salir victorioso no será el resultado de solo algunos momentos.

"El punto fuerte de Lewis es la capacidad de rendir a un gran nivel cada fin de semana, sin importar lo que pase. Sea cual sea el fin de semana, él está ahí, y eso le hace difícil de batir. Sólo necesita un pequeño error por mi parte, y se acabó el juego. Esa es su fortaleza".

Sin embargo, durante todo el tiempo que se ha enfrentado a Hamilton, y ha estudiado a fondo los datos del campeón del mundo para tratar de buscar respuestas a cualquier déficit de rendimiento, nunca ha habido nada que le haya hecho sentir que no puede salir victorioso.

"Hay veces que me ha costado entender cómo es posible: si se trata de una sola curva, o si ha sido un stint en una determinada pista con un determinado compuesto de neumáticos", explicó Bottas. "Pero siempre hay razones y siempre las buscamos. Lo peor es dejar algo que no entiendes. Sé que el equipo tiene ingenieros bastante inteligentes, así que siempre pueden escarbar en las razones y dar una explicación y decirme cómo puedo intentar igualar eso o hacerlo mejor”.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, sprays Champagne on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El año pasado, tras la decepcionante actuación de Bottas contra Russell en el GP de Sakhir, muchos descartaron al finlandés. Después de todo, lo mínimo que se esperaba de él era que superara a su compañero de equipo temporal procedente de Williams.

Pero, como dejó claro el jefe de Mercedes, Toto Wolff, el fin de semana se decantó por pequeñas diferencias: Russell tuvo un mejor arranque, y el ataque de Bottas en el segundo stint se desbarató debido al coche de seguridad.

Sin embargo, esa actuación, y el impacto que tuvo en Bottas, sirvió para centrar las mentes, y dio lugar a algunas conversaciones positivas entre el piloto y el jefe de equipo sobre cómo hacer más para ayudarse mutuamente.

Al final, la decisión sobre quién será el piloto de Mercedes en 2022 no dependerá del público ni de los aficionados, sino del propio Wolff. El director del equipo sabe muy bien lo grande que es el reto de enfrentarse a Hamilton cada fin de semana, y el tipo de carácter que se necesita para asumir esa tarea. Esto es algo que Bottas siente que quizás no es apreciado del todo por el resto.

"Creo que las personas que realmente entienden bien el deporte y se fijan en los detalles, y piensan las cosas colocándose en los zapatos de otras personas, en este caso de los pilotos, lo entienden”.

"Pero hay muchos comentaristas de sofá, como en cualquier deporte, que pueden subestimar las cosas”.

"Por mi parte, puedo decir que no es un trabajo fácil. Si miras los números, Lewis es el piloto más exitoso de la historia de la F1, y yo tengo que enfrentarme a él ofreciendo una buena velocidad y consistencia semana a semana. Así que sí, no es una tarea sencilla”.

"Pero eso me motiva mucho, y ese es el objetivo para mí, intentar ganarle. Eso me hará seguir adelante y me hará esforzarme de nuevo, espero que a un nivel superior".

Respecto a los comentaristas de sofa dice: "Realmente me motivan bastante".

"He aprendido mucho a no dejar que ese tipo de cosas me afecten. Intento evitar esa negatividad. Pero hagas lo que hagas, siempre habrá esa negatividad: a veces menos, a veces más, y lo mismo ocurre con las críticas. Pero es una motivación para demostrar que la gente se equivoca”.

“Lo he dicho antes: a veces no entiendo por qué hay ese tipo de críticas. Supongo que siempre habrá una razón, pero no la conozco y, de nuevo, no estoy en su posición. No tengo ni idea de lo que pasa por su cabeza”.

Por ahora, Bottas tiene claro que centrarse en sí mismo para ser lo mejor posible es la respuesta correcta para todo, incluido para su futuro a largo plazo.