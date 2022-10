Análisis: neumáticos, punto clave de la derrota de Leclerc en Singapur Duranre la junta posterior a Singapur, Ferrari analizó los datos de Marina Bay: Leclerc podría haber ganado si hubiera salido en cabeza, porque el sobrecalentamiento de los neumáticos no le hubiera penalizado al estar detrás de Pérez durante todo el GP. En Japón el equipo de Maranello no encontrará una pista favorable al F1-75, pero en el coche rojo debería debutar el nuevo fondo que no se vio el pasado fin de semana.