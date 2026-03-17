Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de China

Antonelli aclaró la situación con Hadjar tras el rechazo inicial en China

El piloto de Mercedes habló nuevamente con Hadjar tras su incidente en el sprint del Gran Premio de China de F1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli reveló que habló con Isack Hadjar antes del Gran Premio de China de Fórmula 1 2026, después de que el francés rechazara su disculpa tras el incidente que tuvieron en la sprint del sábado.

Durante la carrera sprint en Shanghái, Antonelli hizo una mala largada y se encontró atrapado en el medio del pelotón. Intentando recuperar posiciones rápidamente en la vuelta inicial, el italiano sufrió subviraje y tocó a Hadjar en la curva 6, provocando daños en el Red Bull.

Los comisarios consideraron rápidamente a Antonelli responsable del incidente y le impusieron una penalización de 10 segundos durante el sprint. Sin embargo, el choque no cayó bien en el piloto de Red Bull.

 

Después de terminar cuarto en el sprint, Antonelli se acercó a Hadjar en el parque cerrado para disculparse, pero Hadjar —todavía sentado en el cockpit de su RB22— simplemente rechazó el gesto.

Hablando con Canal+ más tarde el sábado, el francés dijo: "No entiendo por qué está tan exaltado cuando tiene un cohete y de todas formas iba a remontar… Bueno, estas cosas pasan".

Sin embargo, para el domingo, tras una buena noche de descanso para todos los involucrados, la situación parecía haberse calmado. El propio Antonelli lo explicó en la conferencia de prensa posterior a la carrera, después de conseguir su primera victoria en un gran premio de Fórmula 1.

 

Consultado sobre si el asunto había quedado resuelto entre ambos tras el incidente y la reacción inicial de Hadjar el día anterior, el piloto de Mercedes respondió: "Sí, hoy hablé con él durante el desfile de pilotos y está todo bien".

"Por supuesto, ayer fue claramente mi error porque lo choqué, obviamente no a propósito, y arruiné su carrera. Así que asumo mi responsabilidad y después de la carrera fui a disculparme. Él estaba en caliente en ese momento".

"Sabemos cómo es Isack a veces, especialmente en caliente, así que no me preocupó demasiado porque hoy ya estaba todo bien otra vez".

Más de la Fórmula 1:

Fotos del GP de China - Domingo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Alexander Albon, Williams, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Oscar Piastri, McLaren
Alexandra Leclerc and Carmen Montero Mundt walk in the paddock.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Lando Norris, McLaren
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Pierre Gasly, Alpine
Muni He walks in the paddock.
Gene Haas, Founder and Chairman of Haas F1
George Russell, Mercedes, Alexander Albon, Williams
Fans of Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren
Max Verstappen, Red Bull Racing
George Russell, Mercedes, Alexander Albon, Williams
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Lewis Hamilton, Ferrari
Pierre Gasly, Alpine
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Lewis Hamilton, Ferrari
Max Verstappen, Red Bull Racing
George Russell, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari
Start action
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Carlos Sainz, Williams
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine crash
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine crash
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine
Lewis Hamilton, Ferrari
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Max Verstappen, Red Bull Racing
Liam Lawson, Racing Bulls
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari
Lewis Hamilton, Ferrari
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
George Russell, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
64

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Alpine fue "increíblemente rápido" en el GP de China, dice Bearman

Comentarios destacados

Más de
Fabien Gaillard

Ocon se disculpa con Colapinto: "Me alegra que haya podido sumar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Ocon se disculpa con Colapinto: "Me alegra que haya podido sumar"

A Leclerc le "encantó" el duelo con Hamilton: "¡Estoy seguro de que a Fred no!"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
A Leclerc le "encantó" el duelo con Hamilton: "¡Estoy seguro de que a Fred no!"

F1 GP China 2026: Estado del campeonato de pilotos y constructores

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Estado del campeonato de pilotos y constructores
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Antonelli: "Tras la pole y la victoria, el objetivo es el título"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli: "Tras la pole y la victoria, el objetivo es el título"

Antonelli mira hacia el futuro: "Tengo los pies en la tierra y no daré marcha atrás"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli mira hacia el futuro: "Tengo los pies en la tierra y no daré marcha atrás"

Bonnington revela las diferencias de trabajar con Antonelli respecto a Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Bonnington revela las diferencias de trabajar con Antonelli respecto a Hamilton
Más de
Mercedes

McLaren "depende totalmente" de Mercedes para solucionar su doble abandono en China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
McLaren "depende totalmente" de Mercedes para solucionar su doble abandono en China

Verstappen está "en un espectáculo de terror", dice Toto Wolff y responde a las críticas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Verstappen está "en un espectáculo de terror", dice Toto Wolff y responde a las críticas

Wolff revela sus sentimientos tras ver la primera victoria de Antonelli en China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Wolff revela sus sentimientos tras ver la primera victoria de Antonelli en China

Últimas noticias

VR46 busca una combinación de experiencia y juventud para su alineación de MotoGP en 2027

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
VR46 busca una combinación de experiencia y juventud para su alineación de MotoGP en 2027

Antonelli aclaró la situación con Hadjar tras el rechazo inicial en China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Antonelli aclaró la situación con Hadjar tras el rechazo inicial en China

Alpine fue "increíblemente rápido" en el GP de China, dice Bearman

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Alpine fue "increíblemente rápido" en el GP de China, dice Bearman

Así es el autódromo Ayrton Senna de Goiania para el MotoGP: ¿un circuito anti-Márquez?

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Así es el autódromo Ayrton Senna de Goiania para el MotoGP: ¿un circuito anti-Márquez?