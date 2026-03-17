Alpine fue "increíblemente rápido" en el GP de China, dice Bearman

Las pruebas de pretemporada sugerían que Alpine y Haas podían pelear por liderar la zona media de la Fórmula 1, y el Gran Premio de China del último domingo lo confirmó.

Haas ya había demostrado su potencial en la apertura de la temporada en Australia, donde Oliver Bearman finalizó séptimo como el mejor por detrás de los cuatro equipos líderes de la categoría. Alpine, por su parte, había estado 'ausente' de esa pelea en Melbourne.

Sin embargo, la cita de Shanghái mostró a una escudería Alpine mucho más competitiva. Pierre Gasly fue séptimo en las dos sesiones de clasificación del fin de semana, mientras que Franco Colapinto se recuperó el sábado de un viernes difícil para quedar a apenas cinco milésimas de la Q3.

En la carrera, Gasly y Colapinto se acomodaron en la quinta y sexta posición en las primeras vueltas y mostraron un gran ritmo, alejándose de sus rivales en la zona media. La intervención del auto de seguridad cambió el desarrollo de la carrera, especialmente para el argentino, ya que había iniciado con neumáticos duros, mientras que quienes lo hicieron con los medios —la mayoría— aprovecharon para cambiar gomas.

Esto fue de ayuda para Oliver Bearman, ya que el piloto de Haas había perdido terreno en la vuelta inicial al tener que salirse de pista para esquivar a Isack Hadjar cuando el piloto de Red Bull hizo un trompo delante suyo.

Colapinto reinició segundo delante de Esteban Ocon, el otro hombre de Haas que tampocó paró en pits. Después de que ambos fueran adelantados respectivamente por los pilotos de Ferrari y por el Mercedes de George Russell, el escenario quedó preparado para una batalla entre Alpine y Haas que se extendió prácticamente hasta el final de la carrera. Bearman le ganó el duelo por el quinto lugar a Gasly, mientras que Colapinto fue chocado por Ocon, pero logró recuperarse y terminar décimo.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Consultado por Motorsport.com al finalizar el Gran Premio de China sobre si estaba sorprendido por el ritmo de carrera de Haas, Bearman destacó su rendimiento, pero también el de Alpine tras la pelea que mantuvo con Gasly.

"Creo que en este momento somos más rápidos en ritmo de carrera. Da la impresión de que es así. La clasificación ha sido un poco más complicada", comenzó el británico.

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"Diría que Pierre ha sido increíblemente rápido este fin de semana. Incluso en carrera, en las últimas diez vueltas, venía hacia mí muy rápidamente. Así que todavía hay mucho trabajo por hacer antes de la próxima carrera. Necesitamos optimizar algunas cosas, pero estoy muy contento con el balance del coche, con las sensaciones que transmite. Es una base muy buena. Tenemos que seguir trabajando en ello".

Así como el auto de seguridad llegó en el peor momento posible para Colapinto, Bearman reconoció que fue de gran ayuda para el desarrollo de su carrera.

"Conseguimos un momento muy oportuno con el auto de seguridad. Creo que la mala suerte de la primera vuelta quedó un poco compensada por el buen timing del auto de seguridad".

"Básicamente, terminé de vuelta donde había empezado después de todo eso. Estaba justo detrás de Pierre, que es donde estaba a mitad de la primera vuelta antes de todo el caos. Así que eso fue muy bueno. Después de eso, el ritmo fue realmente fuerte. Pude superar el tráfico y luego, sinceramente, estuve haciendo como 40 vueltas de clasificación, lo cual fue muy divertido", concluyó Bearman.