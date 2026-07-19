Antonelli admite que quisiera poder pasar desapercibido mientras aumenta su fama

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes en Fórmula 1, ha admitido que a veces desearía poder pasar "desapercibido" mientras aprende a lidiar con su recién adquirida fama en su Italia natal.

Hablando durante la rueda de prensa de los pilotos antes del Gran Premio de Bélgica, a Antonelli se le preguntó cómo está gestionando la atención en su país natal a medida que aumenta su perfil público. Aunque el italiano agradece el apasionado apoyo de su afición local, explicó que gestionar la presión resultante sigue siendo una prioridad para él.

"Es genial ver el apoyo cuando vuelvo a casa", explicó el actual líder del campeonato. "Como italianos, somos bastante emocionales. Mostramos mucho nuestras emociones. Así que ver la emoción es genial. Sin embargo, también hay que tener cuidado con las expectativas que se generan. Pero siempre es genial volver a casa, especialmente después de un buen fin de semana, y ver tanto apoyo.

"Además, respecto a la otra pregunta sobre ser famoso, hay momentos en los que te gustaría no ser reconocido cuando haces ciertas cosas, cuando sales a cenar. Pero eso también forma parte de ser deportista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Para ser sincero, siempre que seas capaz de aceptar estos momentos, creo que también es muy bonito y muy agradable. Pero, por supuesto, hay momentos en los que me gustaría pasar desapercibido. Al mismo tiempo, sé que forma parte de ello, y estoy muy feliz así."

Antonelli, que está solo en su segunda temporada en F1, lidera actualmente el campeonato de pilotos con 25 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en Mercedes George Russell, segundo. El joven de 19 años se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato tras victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. Continuó su gran estado de forma con victorias en los tres grandes premios siguientes en Miami, Canadá y Mónaco.

No ha celebrado en lo más alto del podio desde la carrera por las calles de Montecarlo. Se retiró del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, terminó tercero en Austria y 15º en Gran Bretaña.