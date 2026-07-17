Los reclamos entre pilotos por estorbarse en pista se han vuelto una costumbre en la Fórmula 1 en los últimos años, pero Carlos Sainz sintió que Kimi Antonelli fue más allá durante los entrenamientos en Spa-Francorchamps.

El piloto de Mercedes se encontró con el de Williams transitando lentamente por la curva 16 durante la primera práctica libre y rápidamente lo hizo saber por la radiocomunicación con el equipo: "Sainz, ¡qué idiota!".

El insulto del joven italiano llegó luego a oídos del español, quien no quedó nada conforme con la situación y recordó que no está permitido tener ese tipo de comportamiento hacia un rival.

"Creo que él sintió que lo había estorbado, pero yo no creo que haya sido así. Supongo que hoy en día, con estos coches, si no te apartás exactamente de la manera en que el piloto que viene detrás quiere, después él no puede girar porque con el alerón abierto pierde carga aerodinámica".

"Quizás sintió que podría haberme apartado de una mejor manera. Pero tampoco creo que deba llamarme idiota por la radio. Tengo entendido que está prohibido insultar o decir malas palabras contra otro rival, así que creo que debería calmarse un poco", lanzó Sainz.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Previamente en la jornada, Sainz recibió una reprimenda de los comisarios deportivos por cruzar la línea blanca al ingresar a boxes.

"Sí, fue un error del equipo. Me dijeron que permaneciera en pista durante demasiado tiempo y yo obedecí la instrucción del equipo. Quizás debería haber entrado directamente a boxes, dado que era una práctica. Esa vuelta era importante para recargar la batería antes de montar los neumáticos blandos. Tomé el camino más fácil, pero sí, es comprensible".

Lo peor de todo para Sainz, seguramente, fue que no se sintió a gusto con el Williams este viernes en Spa, donde finalizó la jornada en la 16° posición.

"Tuvimos un viernes bastante complicado. Hubo un problema con mi coche en la FP1 que hizo que no estuviera manejando la configuración que creía que tenía. Eso comprometió mucho la primera práctica. A partir de ahí logramos mejorar bastante el coche para la FP2, pero llegué a esa sesión con una desventaja en cuanto a sensaciones con el auto".

"Hacia el final de la FP2 sentí que pude acercarme más al límite, pero todavía no estamos donde queremos estar. Sinceramente, estamos haciendo todo lo posible, probando cosas con los alerones delanteros, el piso y la parte mecánica del coche, pero hoy no encontramos mucho", concluyó.