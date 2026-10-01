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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

A qué hora y cómo ver las prácticas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

La F1 regresa al circuito de Sepang para disputar el Gran Premio de Bahréin y aquí te explicamos los horarios y cómo ver la acción en vivo desde Latinoamérica.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Señalización del Grand Prix

Señalización del Grand Prix

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 comienza en las últimas horas del jueves y las primeras del viernes en territorio latinoamericano, ya que en esta oportunidad se lleva adelante en Malasia.

La carrera estaba originalmente prevista para disputarse en abril en su sede original de Sakhir, pero el conflicto bélico en Medio Oriente llevó primero a su cancelación y luego a encontrar en Sepang una solución para llevar adelante el evento.

La actividad arrancará con dos sesiones de entrenamientos libres de una hora de duración cada una en el trazado de 5,543 kilómetros y 15 curvas. En horario local, esto será a las 12:30 para la primera práctica y a las 16:00 para la segunda, pero los horarios difieren mucho de los que habrá en Latinoamérica.

Horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Práctica 1 

  • México: jueves 1 de octubre a las 22:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: jueves 1 de octubre a las 22:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: jueves 1 de octubre a las 23:30h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: viernes 2 de octubre a las 00:30h

  • Argentina: viernes 2 de octubre a las 01:30h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: viernes 2 de octubre a las 01:30h

Práctica 2

  • México: viernes 2 de octubre a las 02:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 02:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 03:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: viernes 2 de octubre a las 04:00h

  • Argentina: viernes 2 de octubre a las 05:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: viernes 2 de octubre a las 05:00h

¿Cómo ver el GP de Bahréin de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Se espera lluvia el viernes para la F1 en Malasia

Los pronósticos indican un viernes marcado por la lluvia en Sepang, antes de una mejora progresiva que podría mantenerse durante el resto del fin de semana. Durante el momento más caluroso del día, las temperaturas superarán los 32 °C durante todo el fin de semana.

Los últimos autores de la pole y ganadores en el circuito de Sepang

Año Pole position Victoria
2017 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen
2016 United Kingdom Lewis Hamilton Australia Daniel Ricciardo
2015 United Kingdom Lewis Hamilton Germany Sebastian Vettel
2014
 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2013
 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2012 United Kingdom Lewis Hamilton Spain Fernando Alonso
2011 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2010 Australia Mark Webber Germany Sebastian Vettel
2009
 United Kingdom Jenson Button United Kingdom Jenson Button

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