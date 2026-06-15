Antonelli calificado como "todo un caballero" por su reacción al triunfo de Hamilton

El actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, se ha ganado los elogios de los aficionados después de que se captara su interacción con Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El siete veces campeón remontó desde la segunda posición de la parrilla para ganar su primer gran premio con Ferrari, y aunque Antonelli se vio obligado a abandonar la carrera debido a un problema eléctrico en su Mercedes, se aseguró de estar allí para felicitar al británico después de la carrera.

Después de que Hamilton superara al compañero de equipo de Antonelli, George Russell, en la clasificación en el Gran Premio de Mónaco, ahora ha reducido la diferencia con el piloto italiano a 41 puntos.

Los aficionados no tardaron en elogiar el momento entre los dos rivales del campeonato. "¡Es un héroe de la infancia para la mayoría de los pilotos!" publicó un aficionado en Reddit mientras otro añadió: "Solo espero que siga siendo así incluso si terminan luchando por el campeonato."

"Un gesto con clase de Kimi, especialmente teniendo en cuenta lo joven que aún es", comentó alguien más, mientras otro escribió: "Todo un caballero el joven, una cabeza sabia sobre hombros jóvenes."

Otros comentarios incluyeron: "Está triste por el abandono pero genuinamente feliz por Lewis", "Le está devolviendo el favor, Lewis siempre lo felicita," y "Kimi estando feliz y felicitando a Lewis a pesar de su propio abandono, es un chico encantador."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Jayce Illman / Getty Images

También se vio a Max Verstappen de Red Bull, que terminó cuarto, felicitando a Hamilton. "¡Es increíble ver el respeto hacia Lewis en todo el paddock!", comentó alguien.

"Max se esfuerza por felicitarlo y aun así la gente dirá que hay mala sangre", escribió otro aficionado, y otro comentario decía: "Fue bastante increíble ver el respeto compartido entre todos ellos. Todos claramente conocen y están impresionados por las capacidades de los demás."

La octava ronda de la temporada será el Gran Premio de Austria del 26 al 28 de junio, donde Ferrari deberá demostrar que lo de Barcelona no fue pura suerte.