Antonelli calificado como "todo un caballero" por su reacción al triunfo de Hamilton
Los aficionados elogiaron a Kimi Antonelli y Max Verstappen por mostrar respeto a Lewis Hamilton después de su primera victoria con Ferrari
El actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, se ha ganado los elogios de los aficionados después de que se captara su interacción con Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.
El siete veces campeón remontó desde la segunda posición de la parrilla para ganar su primer gran premio con Ferrari, y aunque Antonelli se vio obligado a abandonar la carrera debido a un problema eléctrico en su Mercedes, se aseguró de estar allí para felicitar al británico después de la carrera.
Después de que Hamilton superara al compañero de equipo de Antonelli, George Russell, en la clasificación en el Gran Premio de Mónaco, ahora ha reducido la diferencia con el piloto italiano a 41 puntos.
Los aficionados no tardaron en elogiar el momento entre los dos rivales del campeonato. "¡Es un héroe de la infancia para la mayoría de los pilotos!" publicó un aficionado en Reddit mientras otro añadió: "Solo espero que siga siendo así incluso si terminan luchando por el campeonato."
"Un gesto con clase de Kimi, especialmente teniendo en cuenta lo joven que aún es", comentó alguien más, mientras otro escribió: "Todo un caballero el joven, una cabeza sabia sobre hombros jóvenes."
Otros comentarios incluyeron: "Está triste por el abandono pero genuinamente feliz por Lewis", "Le está devolviendo el favor, Lewis siempre lo felicita," y "Kimi estando feliz y felicitando a Lewis a pesar de su propio abandono, es un chico encantador."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Jayce Illman / Getty Images
También se vio a Max Verstappen de Red Bull, que terminó cuarto, felicitando a Hamilton. "¡Es increíble ver el respeto hacia Lewis en todo el paddock!", comentó alguien.
"Max se esfuerza por felicitarlo y aun así la gente dirá que hay mala sangre", escribió otro aficionado, y otro comentario decía: "Fue bastante increíble ver el respeto compartido entre todos ellos. Todos claramente conocen y están impresionados por las capacidades de los demás."
La octava ronda de la temporada será el Gran Premio de Austria del 26 al 28 de junio, donde Ferrari deberá demostrar que lo de Barcelona no fue pura suerte.
Comparte o guarda esta historia
Wolff menciona los factores clave del cambio de rumbo de Hamilton en Ferrari
Bottas manda mensaje a los detractores de Hamilton: "Nunca lo des por acabado"
Las locas estadísticas que dejó la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona
F1 GP Barcelona 2026: Quién durmió peor anoche; George Russell
Mercedes solicita el derecho de revisión sobre la penalización de George Russell en el GP de Mónaco
Antonelli recibe una penalización posterior a la carrera pese a su abandono en Barcelona
Últimas noticias
F1 GP Barcelona 2026: Quién durmió peor anoche; George Russell
El problema técnico que estuvo por costarle la victoria en Le Mans al Toyota vencedor
Antonelli calificado como "todo un caballero" por su reacción al triunfo de Hamilton
Wolff menciona los factores clave del cambio de rumbo de Hamilton en Ferrari
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados