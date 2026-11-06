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Antonelli empieza bien y apunta a la pole en Brasil: "Tenemos buenas opciones"

Tras cerrar al frente la segunda sesión de libres, el italiano es consciente de tener entre manos un coche con el que debería ser capaz de pelear por la pole, más aún porque las sensaciones al volante son positivas, en particular a una vuelta.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 6 nov 2026, 22:29

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El cronómetro es el mejor juez y, una vez más, le está dando la razón a Andrea Kimi Antonelli, quien cerró al frente la segunda sesión de pruebas libres en Brasil sacándole cerca de dos décimas al McLaren de Lando Norris en su versión actualizada con un fondo modificado y un alerón delantero rediseñado que, de hecho, anticipa algunos conceptos que veremos en el monoplaza de 2027.

Más allá de la ventaja, es sobre todo cómo se construyó esa brecha lo que saca sonrisas. Dejando de lado el ya crónico subviraje que padece el W17 desde que se introdujo el paquete de mejoras en Malasia —sobre el cual todavía se requiere algo de trabajo para afinar la puesta a punto—, la buena noticia es que Mercedes se mostró competitivo en múltiples tipos de curvas, no solo en zonas específicas.

Esto significa que, en el balance general, el vehículo encontró un buen equilibrio: una base sólida sobre la cual continuar el trabajo de ajuste de cara al resto del fin de semana. Los datos de telemetría indican que Kimi fue competitivo no solo en el tramo de las curvas 7 y 8, donde se necesita carga aerodinamica y llevar alta velocidad en el paso por curva, sino también en el sector lento de la 9.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Es justamente en ese tramo donde más se desencadena el subviraje a mitad de curva y donde se necesita gestionar el tren trasero en la fase de tracción para evitar el sobrecalentamiento de los neumáticos. "Me sentí bien con el auto a una sola vuelta. En el ritmo de carrera todavía hay un poco de trabajo por hacer, pero las sensaciones son buenas y estoy entusiasmado por mañana", comentó Kimi tras las prácticas.

Arrancar al frente sería un excelente punto de partida, no solo por la razón lógica de dejar a todos atrás, sino porque daría la oportunidad de dictar el ritmo ante la incertidumbre meteorológica esperada tanto el sábado como el domingo, con la posibilidad de que la lluvia altere la acción en pista.

Hoy los nubarrones hicieron descender las temperaturas y eso dificultó meter en ventana de trabajo las gomas, en particular las delanteras, sufriendo algunas escuderías más que otras, especialmente Ferrari. Dadas las buenas sensaciones en una pista donde el año pasado ya había brillado —no solo en velocidad sino en ejecución—, Kimi confía en tener lo necesario para pelear por la pole.

"Creo que tenemos una gran oportunidad, pero estamos todos muy apretados. McLaren también está fuerte. Red Bull es rápido, así que simplemente intentaremos dar lo mejor de nosotros para llegar bien preparados. Además, veremos cómo evoluciona el clima, pero estoy muy impaciente por lo de mañana", añadió Antonelli con entusiasmo, consciente de tener una oportunidad real en las manos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tras coronarse campeón del mundo en México, el objetivo es no conformarse. Por el contrario, empujar para llegar al receso invernal sabiendo que el W17 no ha alcanzado un techo es la mejor manera de mirar hacia adelante, sobre todo cuando el nuevo paquete entregó mucha más carga aerodinámica, pero también trajo desafíos en cómo extraerla y hacerla funcionar.

La de Brasil es una pista donde a menudo predomina el bajo agarre del asfalto, y es precisamente en este tipo de trazados donde, tanto el año pasado como en la presente temporada, Antonelli ha demostrado en repetidas ocasiones tener un toque extra frente a su compañero de equipo, además de capitalizar al máximo el valor del auto.

"Esta pista es muy divertida de conducir. El nivel de grip sigue siendo bastante bajo, pero estoy intentando dar lo mejor de mí".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Durante la tanda larga, Antonelli cometió un error con un bloqueo de ruedas en la primera frenada, lugar donde muchos pilotos terminaron sacando humo de sus neumáticos. En parte se debe a que las gomas pierden temperatura a lo largo de la recta principal —tanto por las regulaciones energéticas como por la apertura de las alas—, y en parte a que ese tramo tiene una ligera pendiente con bastantes ondulaciones en la entrada.

"En ese punto la pista está bastante bacheada, así que no es fácil encontrar el punto exacto de frenado. Obviamente, a medida que aumenta el agarre intentas frenar cada vez más tarde, pero las imperfecciones del asfalto lo complican todo. Además, es difícil dosificar la presión sobre el pedal de freno, por lo que no es sencillo. Estaba intentando exprimir un poco más, pero al final me pasé de la raya", explicó Kimi.

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