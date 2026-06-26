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Fórmula 1 GP de Austria

Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Kimi Antonelli volvió a quedar adelante en la segunda práctica del GP de Austria, seguido por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. Franco Colapinto fue 16° y Checo Pérez no marcó tiempos por una nueva falla en su Cadillac.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi Antonelli completó el doblete del viernes en el primer día de acción del Gran Premio de Austria. Después de liderar el primer entrenamiento, el líder del campeonato marcó el rumbo también en la segunda práctica.

Antonelli logró un tiempo de 1m07s014 con el que aventajó a Oscar Piastri, segundo, por 0s237, con Lando Norris a otra décima de diferencia.

Max Verstappen finalizó cuarto con su Red Bull, a medio segundo de la cima, seguido por Lewis Hamilton, quien completó las cinco primeras posiciones para Ferrari.

George Russell, que había sido segundo en la FP1 a apenas 40 milésimas de Antonelli, cayó al sexto puesto en la FP2, a seis décimas de lo conseguido por su compañero.

Isack Hadjar fue séptimo con el segundo Red Bull, delante de tres pilotos que se habían ausentado en la práctica inicial por ceder sus coches a pilotos rookies: Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto, que se había mostrado sólido dentro del top 10 en la FP1, terminó 16° la jornada, a casi medio segundo de lo conseguido por Pierre Gasly, quien fue 11° con el otro Alpine.

Por su parte, Sergio Pérez no pudo marcar tiempos después de que su Cadillac presentara problemas poco después de salir de los pits, lo que marcó una continuidad del final de la FP1 para el mexicano. Su compañero, Valtteri Bottas, también sufrió inconvenientes y solo pudo completar seis vueltas.

Así se desarrolló la FP2 del Gran Premio de Austria:

Las altas temperaturas se mantuvieron para la segunda práctica, con casi 32 grados de ambiente y 49 sobre el asfalto del Red Bull Ring.

Los neumáticos medios, el compuesto C4 de Pirelli para este fin de semana, fueron los elegidos por la mayoría para los minutos iniciales, siendo Colapinto, con el Alpine, una de las excepciones al arrancar con los duros.

El argentino comenzó con una vuelta de 1m10s898 que lo dejaba a poco más de una décima de su compañero, Pierre Gasly, quien utilizaba los medios, mientras los McLaren se colocaban 1-2 con Norris por delante de Piastri tras una vuelta de 1m08s000 del campeón reinante.

Checo Pérez, después de sufrir varios problemas en la FP1 hasta quedarse detenido al final de la sesión y provocar una bandera roja, volvió a experimentar inconvenientes al salir de los pits, quedándose detenido en la curva seis. Esto motivó un Virtual Safety Car y, peor aún, el final de la sesión para el piloto de Guadalajara.

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La bandera verde regresó seis minutos después y Russell, que había permanecido en el garaje al inicio de la sesión mientras Mercedes terminaba una reparación en su coche, se colocó cuarto con 1m08s416, a la vez que su compañero Antonelli rompía el 1-2 de McLaren al ubicarse segundo, a 0s198 de Norris, quien tuvo un trompo en la curva tres.

Antonelli, aún con los medios, tomó el liderato del clasificador con una vuelta de 1m07s657, con la que ya mejoraba el registro que le había permitido ser el más rápido en la primera práctica del día.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Al entrar en la segunda media hora de la sesión comenzaron a verse en pista los neumáticos blandos y Piastri saltó al primer puesto con un tiempo de 1m07s251, seguido por Norris a 0s088, con Hamilton quedando a 0s360 de lo conseguido por el australiano.

Luego llegó la respuesta de Mercedes y Antonelli regresó a lo más alto de la tabla de tiempos al girar en 1m07s209, mientras Russell era apenas quinto, a medio segundo de su compañero de equipo.

Por su parte, Colapinto no podía cerrar una buena vuelta con las gomas blandas y era apenas 16° con 1m08s862, a 0s486 del tiempo con el que Gasly lograba meterse entre los diez primeros. El argentino luego hizo otro intento con el mismo juego de neumáticos y bajó a 1m08s831.

Antonelli se mantuvo firme entrados los 20 minutos finales y llevó la referencia de la jornada a 1m07s014 con un juego de blandos usados para alejarse a más de dos décimas de Piastri. Russell, en tanto, seguía lejos del ritmo, ya que mejoró su marca, pero quedó a seis décimas del italiano en la sexta posición.

Fórmula 1 - GP de Austria Austria - 2° Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

1'07.014

   S 232.393
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.237

1'07.251

 0.237 S 231.574
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 32

+0.325

1'07.339

 0.088 S 231.271
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.550

1'07.564

 0.225 S 230.501
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.597

1'07.611

 0.047 S 230.341
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.623

1'07.637

 0.026 S 230.252
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+0.744

1'07.758

 0.121 S 229.841
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

+0.841

1'07.855

 0.097 S 229.512
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 34

+1.221

1'08.235

 0.380 S 228.234
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.286

1'08.300

 0.065 S 228.017
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.362

1'08.376

 0.076 S 227.764
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+1.364

1'08.378

 0.002 S 227.757
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 33

+1.518

1'08.532

 0.154 S 227.245
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+1.545

1'08.559

 0.027 S 227.156
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 33

+1.816

1'08.830

 0.271 S 226.261
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.817

1'08.831

 0.001 S 226.258
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.824

1'08.838

 0.007 S 226.235
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.117

1'09.131

 0.293 S 225.276
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+3.530

1'10.544

 1.413 S 220.764
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 32

+3.684

1'10.698

 0.154 S 220.283
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+4.293

1'11.307

 0.609 M 218.402
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
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