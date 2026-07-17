Antonelli lidera la FP2 en Bélgica, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en el 20°

El primer entrenamiento del día no había sido del todo bueno para Kimi Antonelli, pero el líder del campeonato encontró velocidad por la tarde en Spa-Francorchamps para terminar la jornada en lo más alto.

Antonelli registró una vuelta de 1m45s944 durante los simulacros de clasificación para marcar lo mejor de la FP2, seguido por Lando Norris, de McLaren, a 0s190 de diferencia.

Max Verstappen, el más veloz en el primer ensayo del viernes, finalizó tercero, aunque a casi medio segundo del tiempo de Antonelli, con Lewis Hamilton e Isack Hadjar detrás, ya a siete décimas de la cima, mientras que Oscar Piastri fue sexto, a casi un segundo.

Franco Colapinto se destacó al marcar un tiempo de 1m47s147 que lo dejó séptimo con el Alpine A526. En contraste, Pierre Gasly terminó el día 18° y con un accidente que motivó una bandera roja.

George Russell fue octavo, muy lejos de lo hecho por Antonelli, ya que el británico se ubicó a 1s285 de su compañero de equipo.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, con Leclerc 11° tras perder su mejor giro por exceder los límites de la pista.

Sergio Pérez finalizó 20°, justo detrás de Valtteri Bottas, con un mejor tiempo personal de 1m49s596.

Así se desarrolló la FP2 del GP de Bélgica:

La segunda práctica libre arrancó con pista seca y apenas un 10% de probabilidad de lluvia después de que el mal tiempo golpeara ligeramente el circuito de Spa-Francorchamps tras el primer ensayo del día.

Bottas marcó el primer tiempo de la sesión con 1m51s014 en un inicio donde los neumáticos medios -el compuesto C3 de Pirelli- fueron la elección de todos en los primeros minutos de la FP2.

Apenas comenzada la actividad, el tiempo con el que Verstappen lideró la primera práctica fue superado con un registro de Antonelli de 1m46s911, seguido muy de cerca por los Red Bull, ya que Hadjar y Verstappen quedaban a 0s011 y 0s031, respectivamente.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / Getty Images

Colapinto se ubicaba décimo en el orden al cumplirse diez minutos de la sesión luego de una vuelta de 1m48s642, mientras que Checo Pérez era 16° con 1m50s035.

La práctica fue detenida con bandera roja poco después debido a la presencia de grava sobre la pista en diferentes sectores de la línea de tránsito de los coches, pero la actividad no tardó en reanudarse tras un trabajo de limpieza de los comisarios.

Antonelli bajó la referencia de la sesión a 1m45s944 al girar con neumáticos blandos, relegando a Verstappen por casi medio segundo pese a llevar el mismo compuesto, con Hadjar a siete décimas, también con los C3 de Pirelli.

Los Ferrari tampoco podían seguir el ritmo de Antonelli al montar también los blandos: Hamilton se colocaba tercero, a siete décimas, poco por delante de Hadjar, con Leclerc quinto, a un segundo del italiano, pero luego perdería esa vuelta por exceder los límites de la pista.

Norris le dio protagonismo a McLaren por primera vez en el día al entrar en la segunda media hora de la sesión, momento en que el campeón reinante marcó una vuelta de 1m46s134 para colocarse segundo, a 0s190 de Antonelli.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por su parte, Colapinto marcó una gran vuelta de 1m47s147 para trepar a la sexta posición, delante de un Russell que se ubicaba séptimo, a una diferencia de 1s285 de Antonelli. Gasly, en tanto, era noveno con 1m47s360, pero luego perdía la vuelta por exceder los límites de la pista en la curva 4, en la parte alta de la sección Eau Rouge-Raidillon.

Piastri, quien se perdió los minutos iniciales de la sesión mientras McLaren aún trabajaba en la fuga hidráulica que lo afectó al final de la FP1, avanzó hasta el sexto puesto con una vuelta sobre neumáticos blandos de 1m46s926.

Los pilotos luego cambiaron el foco a trabajar en el ritmo de carrera, pero la acción se detuvo con bandera roja por un accidente de Gasly a 15 minutos del final, cuando el francés perdió el control de su coche a la salida de la curva 14 y fue a golpear contra las defensas.

La bandera verde regresó a dos minutos del final para permitir a los pilotos regresar a la pista y realizar ensayos de largada con vistas a la carrera del domingo.