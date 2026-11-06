Crónica de prácticas

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Antonelli lidera la FP2 del viernes del GP de Brasil, con Colapinto a milésimas del top 10 y Checo Pérez 20°

Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el más rápido en la segunda práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, seguido de Lando Norris y Max Verstappen. Franco Colapinto terminó 11° y Checo Pérez fue 20°.

Federico Faturos

Editado: 6 nov 2026, 20:04

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A menos de una semana de coronarse campeón mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli comenzó con fuerza el fin de semana en el circuito de Interlagos, en una FP2 que se disputó bajo un cielo cubierto, con 20 grados de temperatura ambiente, 40 grados sobre el asfalto y un 88% de humedad.

El piloto italiano, que había sido segundo en la FP1 detrás de Lando Norris, invirtió posiciones con el británico en la FP2, ya que su marca de 1m10s763, obtenida durante los simulacros de clasificación, lo dejó 0s253 por delante de Norris.

La tercera posición quedó en poder de Max Verstappen, a seis milésimas de Norris, mientras que George Russell terminó el día cuarto, a 0s273 de su compañero de equipo en Mercedes.

Oscar Piastri firmó el quinto mejor registro para McLaren, a tres décimas, seguido de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Este último perdió tiempo en su intento de clasificación al encontrarse con el debutante Rafa Camara en el ascenso hacia la recta principal, lo que le valió una investigación de los comisarios.

Gabriel Bortoleto, el otro piloto local de este fin de semana, se destacó al terminar el viernes en la octava posición con un tiempo de 1m11s780 para Audi, por delante del Red Bull de Isack Hadjar y del Haas de Oliver Bearman.

Franco Colapinto marcó una vuelta de 1m11s996 durante su simulacro de clasificación, con la que se ubicó 11° en el clasificador, a tan solo cinco milésimas de la marca de Bearman. Tres posiciones más atrás quedó su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que terminó con 1m12s109. Entre ambos se ubicaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson.

Sergio Pérez lideró el trabajo de Cadillac al terminar en la 20ª posición con un registro de 1m13s316, menos de una décima por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Nico Hülkenberg no pudo salir a la pista durante toda la FP2 porque Audi no logró solucionar el problema que había dejado detenido en la pista a Freddie Slater en la práctica inicial, causando una bandera roja.

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