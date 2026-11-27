Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli lidera una FP2 en Qatar afectada por dos banderas rojas; Colapinto es 15º y Checo Pérez, 22º

Kimi Antonelli fue el más veloz en otro doblete de Mercedes en la segunda práctica del GP de Qatar, interrumpida por dos banderas rojas. Franco Colapinto terminó 15º y Sergio Pérez fue último.

Federico Faturos

Publicado: 27 nov 2026, 18:13

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

El viernes del Gran Premio de Qatar tuvo a Kimi Antonelli en lo más alto, ya que, después de liderar el primer entrenamiento, el campeón de 2026 también marcó el rumbo en el segundo ensayo de la jornada en el Circuito Internacional de Losail.

Antonelli registró una vuelta de 1m23s077 con neumáticos medios en los primeros 20 minutos de la sesión y eso le alcanzó para encabezar la clasificación por 0s127 sobre George Russell, su compañero en Mercedes.

Cuando la mayoría de los pilotos se preparaba para realizar simulacros de clasificación con neumáticos blandos, las banderas rojas impidieron completar ese trabajo. La primera apareció a los 28 minutos por la acumulación de grava en la curva 8, y la segunda, por una salida de pista que dejó detenido a Pierre Gasly en la curva 14 apenas se había reanudado la actividad.

Dirección de Carrera decidió extender la sesión 13 minutos más allá de su hora de finalización prevista, pero los equipos optaron por omitir los simulacros de clasificación y centrarse en el ritmo de carrera de cara al domingo.

Así, los Mercedes se mantuvieron al frente con los tiempos logrados con neumáticos medios al comienzo de la práctica. Los McLaren y los Red Bull sí alcanzaron a girar con blandos y poco combustible, pero quedaron a más de cuatro décimas de las Flechas de Plata.

Lando Norris se ubicó tercero con un tiempo de 1m23s522. A menos de una décima del británico terminaron su compañero en McLaren, Oscar Piastri, y los pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar.

Los Ferrari finalizaron en la séptima y octava posición, con Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton, ambos con tiempos logrados con neumáticos medios. El día no terminó bien para los de Maranello, ya que Hamilton se quedó detenido a cuatro minutos del final por un problema en su SF-26.

Los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron el top 10.

Franco Colapinto cerró el día en la 15ª posición con una vuelta de 1m25s733, obtenida durante la primera parte de la sesión con neumáticos medios, mientras que Sergio Pérez terminó 22º con un registro de 1m27s511, también logrado antes de las banderas rojas.

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