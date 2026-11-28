Crónica de prácticas

Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli completa el triplete en la FP3 de Qatar; Colapinto es 16° y Checo Pérez, 22°

Kimi Antonelli mantuvo el invicto al liderar también la última práctica para el GP de Qatar delante de George Russell en otro dominio de Mercedes. Franco Colapinto terminó 16° y Checo Pérez fue 22°.

Federico Faturos

Editado: 28 nov 2026, 15:33

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes parece no tener rival este fin de semana en el Circuito Internacional de Losail y, dentro del equipo de Brackley, Kimi Antonelli se mantiene como la referencia luego de los entrenamientos libres.

El campeón de la F1 2026, que fue el más veloz el viernes en los dos entrenamientos, marcó un tiempo de 1m22s400 para aventajar por 0s249 a George Russell cuando los equipos realizaron los últimos simulacros de clasificación al entrar en los 15 minutos finales de la sesión.

Previamente, y tras un arranque muy tranquilo con poca actividad, la pista comenzó a poblarse pasados los 20 minutos y fue Russell el que marcó la referencia con 1m22s983, con Antonelli a 17 milésimas antes de saltar al primer puesto.

Los Red Bull fueron los rivales más cercanos de Mercedes, pero objetivamente lejos: Max Verstappen finalizó tercero a medio segundo de lo hecho por Antonelli, mientras que Isack Hadjar quedó justo detrás, a casi siete décimas.

Charles Leclerc fue el mejor representante de Ferrari en la quinta posición, a 0s808, seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad, octavo, y Liam Lawson, décimo, con el Ferrari de Lewis Hamilton metido entre los dos.

Franco Colapinto logró un mejor tiempo personal de 1m25s638 que lo dejó en la 16° posición, dos lugares por detrás de Pierre Gasly, que fue el que más vueltas completó, con 24, para recuperar el tiempo perdido el viernes tras su salida de pista.

Sergio Pérez finalizó en la última posición con un registro de 1m26s906, a casi siete décimas de lo realizado por su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, que terminó justo adelante.

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