Antonelli logra la pole en Bélgica; Colapinto arrancará 11° y Checo Pérez 19°
Kimi Antonelli, con Mercedes, obtuvo la pole position para el Gran Premio de Bélgica, seguido por Max Verstappen. Franco Colapinto clasificó 13°, pero ganará dos posiciones en la parrilla por las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar. Checo Pérez partirá 19°.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli confirmó en la clasificación todo lo que había mostrado hasta ahora durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica, que se disputa en Spa-Francorchamps.
El piloto italiano lideró los entrenamientos del viernes y volvió a ser el más rápido en la práctica final del sábado antes de sellar el mejor tiempo en la fase decisiva de la clasificación.
Inicialmente, Lando Norris terminó el primer intento de la Q3 con el mejor tiempo tras marcar una vuelta de 1m44s801 que lo colocó en la pole provisoria por 0s039 sobre Antonelli, con Charles Leclerc a 0s092.
Verstappen se ubicó cuarto, a 0s183, ayudado por el rebufo de Hadjar, quien ya estaba condenado a salir desde el fondo de la parrilla por cambios en la unidad de potencia. Por ello, el francés llegó a la instancia final de la clasificación únicamente para ayudar a su compañero de Red Bull.
Luego de una bandera roja para retirar la grava que quedó sobre la pista tras una breve salida de Oscar Piastri en la curva Stavelot, la sesión se reanudó con seis minutos por disputarse. Sin embargo, todos esperaron hasta que restaban apenas tres minutos para abandonar los garajes.
Verstappen fue el primero en completar su último intento y se colocó provisionalmente al frente con una vuelta de 1m44s678 —nuevamente con el rebufo de Hadjar—, pero Antonelli respondió con un registro de 1m44s361 para quedarse con la pole.
Norris no pudo mejorar su tiempo en el intento final al irse ligeramente ancho en la curva 13 y debió conformarse con el tercer lugar, que en realidad se convertirá en la 13ª posición de la parrilla debido a la penalización de diez puestos que arrastra por cambios en la unidad de potencia.
Esto permitirá a George Russell avanzar del cuarto al tercer lugar de la parrilla tras quedar a medio segundo de lo hecho por su compañero de Mercedes. Detrás se ubicarán los Ferrari de Leclerc y Lewis Hamilton, seguidos por Oscar Piastri, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.
Liam Lawson quedó eliminado en la Q2, pero pero avanzará al noveno puesto de la parrilla gracias a las sanciones de Norris y Hadjar. También ganarán dos posiciones Pierre Gasly, Franco Colapinto y Nico Hulkenberg.
Colapinto avanzó de la Q1 a la Q2 en la 13ª posición, el mismo lugar que ocupó al finalizar la segunda fase de la clasificación, aunque se beneficiará de las sanciones para iniciar el Gran Premio desde el 11° puesto. El piloto argentino comenzó con una vuelta de 1m47s086 y luego mejoró hasta 1m46s392 para quedar a apenas 61 milésimas del registro de Gasly con el otro Alpine.
Alex Albon quedó eliminado en la Q1 por apenas siete milésimas respecto de Oliver Bearman, el último en avanzar a la Q2. El piloto de Williams partirá 16° gracias a la sanción de Hadjar, seguido por Esteban Ocon.
Los Cadillac de Valtteri Bottas y Checo Pérez ocuparán las posiciones 18ª y 19ª de la parrilla, respectivamente, por delante de Lance Stroll, Hadjar y Fernando Alonso, quien fue 21° en la clasificación —por delante de su compañero—, pero también deberá cumplir una sanción por cambios en la unidad de potencia.
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
1'44.361
|S
|241.607
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.317
1'44.678
|0.317
|S
|240.875
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.440
1'44.801
|0.123
|S
|240.593
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.508
1'44.869
|0.068
|S
|240.437
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.532
1'44.893
|0.024
|S
|240.382
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.534
1'44.895
|0.002
|S
|240.377
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.655
1'45.016
|0.121
|S
|240.100
|8
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.782
1'45.143
|0.127
|S
|239.810
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.267
1'45.628
|0.485
|S
|238.709
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|13
|
+1.462
1'45.823
|0.195
|S
|238.269
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.759
1'46.120
|0.297
|S
|237.602
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.970
1'46.331
|0.211
|S
|237.131
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+2.031
1'46.392
|0.061
|S
|236.995
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+2.310
1'46.671
|0.279
|S
|236.375
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+2.416
1'46.777
|0.106
|S
|236.140
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.418
1'46.779
|0.002
|S
|236.136
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+2.759
1'47.120
|0.341
|S
|235.384
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+3.440
1'47.801
|0.681
|S
|233.897
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+3.462
1'47.823
|0.022
|S
|233.849
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+3.610
1'47.971
|0.148
|S
|233.529
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+5.641
1'50.002
|2.031
|S
|229.217
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+5.816
1'50.177
|0.175
|S
|228.853
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