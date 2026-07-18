La parrilla de salida del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Esta es la parrilla de salida para el domingo en el GP de Bélgica 2026 de F1 que se disputa en Spa-Francorchamps con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli y Max Verstappen compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
El piloto italiano marcó un mejor tiempo de 1m44s361 en la parte final de la Q3 para desplazar del primer lugar al neerlandés por 0s317.
La tercera posición quedó en poder de Lando Norris, pero el piloto de McLaren deberá cumplir una sanción de diez puestos en la parrilla por cambios en la unidad de potencia, por lo que largará 13°.
George Russell solo pudo ser cuarto en la clasificación, a medio segundo de lo conseguido por su compañero de Mercedes, Antonelli, pero ganará una posición por la sanción a Norris y partirá tercero, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Más atrás se ubicarán Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Pierre Gasly, quienes completarán el top 10 de la parrilla.
Franco Colapinto fue 13° en la clasificación, pero avanzará dos posiciones gracias a las sanciones de Norris y de Isack Hadjar —también penalizado por cambios en la unidad de potencia—, por lo que iniciará la carrera desde el 11° lugar.
Por su parte, Sergio Pérez partirá desde la 19ª posición con su Cadillac, justo detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.
La parrilla de salida para el GP de Bélgica de F1 2026
|
1
|
Kimi Antonelli
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
George Russell
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Lewis Hamilton
|
6
|
Oscar Piastri
|
7
|
|
8
|
Gabriel Bortoleto
|
9
|
Liam Lawson
|
10
|
Pierre Gasly
|
11
|
Franco Colapinto
|
12
|
Nico Hülkenberg
|
13
|
Lando Norris
|
14
|
|
15
|
Oliver Bearman
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Esteban Ocon
|
18
|
Valtteri Bottas
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Lance Stroll
|
21
|
Isack Hadjar
|
22
|
Fernando Alonso
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Bélgica de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bélgica después de quedar eliminado en la Q2 con una vuelta de 1m46s392. El argentino fue 13° en el clasificador, pero gana dos lugares por sanciones a Norris y a Hadjar.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Bélgica de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bélgica después de registrar un mejor tiempo personal de 1m47s971 y quedar eliminado en la Q1. El mexicano fue 20°, pero ganó un lugar por sanción a Hadjar.
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
1'44.361
|S
|241.607
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.317
1'44.678
|0.317
|S
|240.875
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.440
1'44.801
|0.123
|S
|240.593
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.508
1'44.869
|0.068
|S
|240.437
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.532
1'44.893
|0.024
|S
|240.382
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.534
1'44.895
|0.002
|S
|240.377
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.655
1'45.016
|0.121
|S
|240.100
|8
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.782
1'45.143
|0.127
|S
|239.810
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.267
1'45.628
|0.485
|S
|238.709
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|13
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
1'45.142
|S
|239.812
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.255
1'45.397
|0.255
|S
|239.232
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.312
1'45.454
|0.057
|S
|239.103
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.401
1'45.543
|0.089
|S
|238.901
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.447
1'45.589
|0.046
|S
|238.797
|6
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.487
1'45.629
|0.040
|S
|238.707
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.529
1'45.671
|0.042
|S
|238.612
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.547
1'45.689
|0.018
|S
|238.571
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.681
1'45.823
|0.134
|S
|238.269
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.940
1'46.082
|0.259
|S
|237.687
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.978
1'46.120
|0.038
|S
|237.602
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.189
1'46.331
|0.211
|S
|237.131
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.250
1'46.392
|0.061
|S
|236.995
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.529
1'46.671
|0.279
|S
|236.375
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.635
1'46.777
|0.106
|S
|236.140
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.637
1'46.779
|0.002
|S
|236.136
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
1'45.865
|S
|238.175
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.065
1'45.930
|0.065
|S
|238.028
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.197
1'46.062
|0.132
|S
|237.732
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.259
1'46.124
|0.062
|S
|237.593
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.320
1'46.185
|0.061
|S
|237.457
|6
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.326
1'46.191
|0.006
|S
|237.443
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.413
1'46.278
|0.087
|S
|237.249
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.439
1'46.304
|0.026
|S
|237.191
|9
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.568
1'46.433
|0.129
|S
|236.903
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.636
1'46.501
|0.068
|S
|236.752
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.744
1'46.609
|0.108
|S
|236.512
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.814
1'46.679
|0.070
|S
|236.357
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.930
1'46.795
|0.116
|S
|236.100
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+1.028
1'46.893
|0.098
|S
|235.884
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.215
1'47.080
|0.187
|S
|235.472
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.248
1'47.113
|0.033
|S
|235.399
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.255
1'47.120
|0.007
|S
|235.384
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.936
1'47.801
|0.681
|S
|233.897
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+1.958
1'47.823
|0.022
|S
|233.849
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+2.106
1'47.971
|0.148
|S
|233.529
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+4.137
1'50.002
|2.031
|S
|229.217
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+4.312
1'50.177
|0.175
|S
|228.853
|Ver los resultados completos
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