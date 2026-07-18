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Fórmula 1 GP de Bélgica

La parrilla de salida del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa

Esta es la parrilla de salida para el domingo en el GP de Bélgica 2026 de F1 que se disputa en Spa-Francorchamps con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli y Max Verstappen compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

El piloto italiano marcó un mejor tiempo de 1m44s361 en la parte final de la Q3 para desplazar del primer lugar al neerlandés por 0s317.

La tercera posición quedó en poder de Lando Norris, pero el piloto de McLaren deberá cumplir una sanción de diez puestos en la parrilla por cambios en la unidad de potencia, por lo que largará 13°.

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George Russell solo pudo ser cuarto en la clasificación, a medio segundo de lo conseguido por su compañero de Mercedes, Antonelli, pero ganará una posición por la sanción a Norris y partirá tercero, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Más atrás se ubicarán Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Pierre Gasly, quienes completarán el top 10 de la parrilla.

Franco Colapinto fue 13° en la clasificación, pero avanzará dos posiciones gracias a las sanciones de Norris y de Isack Hadjar —también penalizado por cambios en la unidad de potencia—, por lo que iniciará la carrera desde el 11° lugar.

Por su parte, Sergio Pérez partirá desde la 19ª posición con su Cadillac, justo detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

La parrilla de salida para el GP de Bélgica de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

3

 George Russell
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

7

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

9

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

11

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

15

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

19

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

21

 Isack Hadjar
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)
 

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto el GP de Bélgica de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bélgica después de quedar eliminado en la Q2 con una vuelta de 1m46s392. El argentino fue 13° en el clasificador, pero gana dos lugares por sanciones a Norris y a Hadjar.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez el GP de Bélgica de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bélgica después de registrar un mejor tiempo personal de 1m47s971 y quedar eliminado en la Q1. El mexicano fue 20°, pero ganó un lugar por sanción a Hadjar.

Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'44.361

   S 241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.317

1'44.678

 0.317 S 240.875
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.440

1'44.801

 0.123 S 240.593
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.508

1'44.869

 0.068 S 240.437
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.532

1'44.893

 0.024 S 240.382
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.534

1'44.895

 0.002 S 240.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.655

1'45.016

 0.121 S 240.100
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 18

+0.782

1'45.143

 0.127 S 239.810
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.267

1'45.628

 0.485 S 238.709
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 13

 

   S  
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

1'45.142

   S 239.812
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.255

1'45.397

 0.255 S 239.232
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.312

1'45.454

 0.057 S 239.103
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.401

1'45.543

 0.089 S 238.901
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.447

1'45.589

 0.046 S 238.797
6 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 12

+0.487

1'45.629

 0.040 S 238.707
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.529

1'45.671

 0.042 S 238.612
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.547

1'45.689

 0.018 S 238.571
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 9

+0.681

1'45.823

 0.134 S 238.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.940

1'46.082

 0.259 S 237.687
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 12

+0.978

1'46.120

 0.038 S 237.602
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.189

1'46.331

 0.211 S 237.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.250

1'46.392

 0.061 S 236.995
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.529

1'46.671

 0.279 S 236.375
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.635

1'46.777

 0.106 S 236.140
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.637

1'46.779

 0.002 S 236.136
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

1'45.865

   S 238.175
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

+0.065

1'45.930

 0.065 S 238.028
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.197

1'46.062

 0.132 S 237.732
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.259

1'46.124

 0.062 S 237.593
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1'46.185

 0.061 S 237.457
6 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+0.326

1'46.191

 0.006 S 237.443
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.413

1'46.278

 0.087 S 237.249
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.439

1'46.304

 0.026 S 237.191
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.568

1'46.433

 0.129 S 236.903
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 6

+0.636

1'46.501

 0.068 S 236.752
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.744

1'46.609

 0.108 S 236.512
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.814

1'46.679

 0.070 S 236.357
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.930

1'46.795

 0.116 S 236.100
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.028

1'46.893

 0.098 S 235.884
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.215

1'47.080

 0.187 S 235.472
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.248

1'47.113

 0.033 S 235.399
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.255

1'47.120

 0.007 S 235.384
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.936

1'47.801

 0.681 S 233.897
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.958

1'47.823

 0.022 S 233.849
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.106

1'47.971

 0.148 S 233.529
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 6

+4.137

1'50.002

 2.031 S 229.217
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+4.312

1'50.177

 0.175 S 228.853
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