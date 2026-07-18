Los cuatro pilotos sancionados para la parrilla de salida del GP de Bélgica

Los resultados de la clasificación disputada el sábado en el circuito de Spa-Francorchamps no serán los definitivos para conformar la parrilla de salida del domingo.

Esto se debe a que cuatro pilotos deberán cumplir sanciones por exceder el máximo reglamentario de distintos elementos que componen las unidades de potencia.

El caso más destacado es el de Lando Norris, quien deberá perder diez posiciones luego de que McLaren instalara nuevos componentes de la unidad de potencia Mercedes.

Norris ya estaba en riesgo de recibir sanciones relacionadas con el motor antes de lo previsto tras sufrir una serie de problemas de fiabilidad a lo largo de la temporada. El vigente campeón del mundo ya había agotado los tres juegos de electrónica de control permitidos para toda la campaña después de experimentar inconvenientes en China y Japón al comienzo del año.

Ahora, con Mercedes poniendo a disposición de su equipo cliente McLaren una versión actualizada de esos componentes, que se espera ofrezca una mayor fiabilidad, la escudería de Woking instaló el tercer juego de electrónica de control en el auto de Oscar Piastri y el cuarto en el de Norris. Este último, al superar el límite reglamentario, recibirá una penalización de diez puestos en la parrilla.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Como Norris se ubicó tercero en la Q3 de la clasificación del sábado, el británico arrancará 13° el domingo, compartiendo la séptima fila con el Williams de Carlos Sainz.

Por su parte, Isack Hadjar afrontó el fin de semana de Bélgica con una sanción aún mayor que la de Norris, ya que Red Bull le montó un quinto motor de combustión interna, un quinto turbocompresor y un quinto sistema de escape, superando el límite reglamentario de cuatro unidades permitido para toda la temporada, lo que lo condenó a salir desde el fondo de la parrilla.

Hadjar llegó hasta la Q3 en Spa, pero únicamente para darle el rebufo a su compañero Max Verstappen y ayudarlo en su intento final, una estrategia que dio resultado, ya que el neerlandés obtuvo el segundo lugar.

Todos los cambios realizados en el RB22 del francés equivalen a una penalización de 30 posiciones. Sin embargo, como Fernando Alonso, de Aston Martin, recibió una sanción de 20 puestos por realizar cambios similares en su monoplaza, el último lugar de la parrilla corresponderá al español, quien fue 21° en la clasificación.

En su caso fue una nueva batería, un nuevo conjunto de controles electrónicos y componentes auxiliares suministrados por Honda, superando una vez más el límite permitido para la temporada en los tres elementos.

El bicampeón del mundo solo quedó por delante de su compañero de equipo, Lance Stroll, quien es el cuarto piloto sancionado por cambios en la unidad de potencia. En su caso, la penalización es de diez puestos por montar un cuarto MGU-K, por lo que largará 20°, por delante de Hadjar y Alonso.

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