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Fórmula 1 GP de Bélgica

A qué hora y cómo ver la carrera del GP de Bélgica de F1 2026

Luego de una intensa sesión de clasificación en Spa-Francorchamps descubre cómo seguir a Franco Colapinto y Sergio Pérez.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Marc Fleury

Kimi Antonelli ratificó el dominio de Mercedes al adjudicarse su sexta pole position de la temporada en el Gran Premio de Bélgica. El líder del campeonato detuvo el cronómetro en un imbatible 1m44.361s, superando por 0.317 segundos a Max Verstappen, quien no pudo arrebatarle la gloria a pesar de haber aprovechado la succión de su compañero Isack Hadjar en los momentos cumbre de la Q3.

Detrás de la primera fila, Lando Norris finalizó tercero en la sesión, pero debido a una penalización de 10 posiciones por cambios en su unidad de potencia, cederá su lugar a George Russell y Charles Leclerc, quienes compartirán la segunda hilera el domingo. Lewis Hamilton largará quinto junto a Oscar Piastri, mientras que Arvid Lindblad partirá séptimo tras una destacada actuación con Racing Bulls.

El argentino Franco Colapinto rescató la decimotercera posición en Q2 con su Alpine pero avanzará gracias a las sanciones de Hadjar y Norris. Por su parte, la escudería Cadillac volvió a sufrir en el fondo de la parrilla: Valtteri Bottas se ubicó en el decimonoveno puesto tras superar en el último intento al mexicano Sergio Pérez, quien saldrá vigésimo, justo por delante de un Fernando Alonso penalizado al fondo de la parrilla.

Horarios del GP de Bélgica de F1 2026: carrera 

Carrera GP de Bélgica F1 2026 

  • México: Domingo 19 de julio de 2026  - 7:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 19 de julio de 2026 - 7:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 19 de julio de 2026 - 8:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 19 de julio de 2026- 9:00h
  • Argentina: Domingo 19 de julio de 2026 - 10:00h
  • Uruguay/Paraguay: Domingo 19 de julio de 2026- 10:00h
Más de la F1 :

¿Cómo ver el GP de Bélgica de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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