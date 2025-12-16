El debutante de Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha revelado que una difícil reunión posterior a la carrera, tras un pobre Gran Premio de Italia, dio lugar a un reinicio mental para el resto de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Después de un inicio prometedor, que incluyó una pole position para la carrera sprint en Miami, la campaña inaugural de Antonelli se descarriló debido a una desafortunada actualización de la suspensión de Mercedes que le hizo perder confianza, mientras que el mayor interés y escrutinio durante la parte europea de la temporada agotaron aún más su energía mental.

El año de Antonelli tocó fondo en Monza, en septiembre, cuando una salida de pista en la FP2 lo dejó en una posición comprometida. El joven italiano luego retrocedió en la largada y quedó fuera del ritmo, finalizando noveno detrás del debutante de Sauber Gabriel Bortoleto.

"Decepcionante", resumió en su momento el jefe de Mercedes, Toto Wolff, sobre el fin de semana de Antonelli en Monza. "No puedes meter el coche en la leca y esperar estar ahí. Toda la carrera fue decepcionante. Eso no cambia nada respecto a mi apoyo y mi confianza en su futuro, porque creo que va a ser muy, muy, muy bueno. Pero hoy fue decepcionante".

En una entrevista exclusiva y amplia con Motorsport.com, que puede leerse completa aquí, Antonelli reveló que mantuvo una reunión posterior a Monza con su jefe y su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, que transformó el resto de su campaña.

"Durante ese período difícil perdí un poco el rumbo, hubo mucha frustración y empecé a pensar demasiado en el resultado final", explicó Antonelli. "Cada vez que me subía al coche, me ponía mucha presión y no me concentraba en conducir bien".

Toto Wolff, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Después de Monza hubo una reunión entre Toto, Bono y yo, y tras esa reunión me dije a mí mismo que tenía que reiniciarme y empezar desde cero.

"Me dijeron directamente lo que pensaban de mi rendimiento, especialmente en Monza. Pero fue una crítica constructiva que asumí de manera positiva, y eso me ayudó a reiniciarme y me hizo decir: 'OK, ahora las cosas van a cambiar'. Y cambiaron".

El cambio de rumbo de Antonelli coincidió con el regreso de Mercedes a su suspensión anterior en Zandvoort, y una segunda mitad de temporada mejorada que incluyó podios en San Pablo y Las Vegas.

El piloto de 19 años, que terminó séptimo en el campeonato de 2025, considera por lo tanto que las dificultades de su año como debutante le dieron una base sólida de experiencia sobre la cual construir su segunda temporada en 2026.

"El regreso a la antigua suspensión trasera, que se produjo en Zandvoort, me ayudó mucho, pero el punto de inflexión fue sobre todo un reinicio mental", afirmó. "Volví a lo básico: conducir bien, hacer las cosas correctas cada vez que me subía al coche, como antes.

"Ahora puedo decir que haber superado un período difícil me dio un impulso mental extra. Dejar atrás esos meses tan duros no era algo garantizado; fue una prueba dura pero útil".

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a su yo más joven antes del inicio de la temporada 2025 en Melbourne, respondió: "Confía más en tus instintos, en tus capacidades, en las cualidades que te han permitido tener esta oportunidad. Cada vez que te subas al coche, asegúrate de tener una mentalidad 'asesina'. Cuando estés en pista, afronta todo de frente".