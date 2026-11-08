Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Sanción a Antonelli tras el GP de Brasil por su maniobra en pits ante Colapinto

Kimi Antonelli recibió 5 segundos de penalización por una salida peligrosa en pits frente a Franco Colapinto en Brasil.

Luis Ramírez

Editado: 8 nov 2026, 21:43

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Luego de ser citado a comparecer ante los comisarios de la FIA al término de la carrera en el Autódromo José Carlos Pace, sede del Gran Premio de Brasil, el piloto italiano de Mercedes fue penalizado con cinco segundos tras confirmarse una salida peligrosa (unsafe release) en el carril de pits durante su última salida de boxes al encontrarse con el monoplaza del argentino Franco Colapinto.

El incidente se registró cuando Antonelli realizaba su detención en los boxes para montar neumáticos intermedios en la parte final cuando la lluvia regresó a la pista. Al incorporarse al carril rápido, el piloto de las flechas de plata lo hizo justo cuando el Alpine de Colapinto se aproximaba por esa vía dirigiéndose a su propio garaje.

A pesar del castigo de tiempo agregado a su registro total de competencia, Antonelli logró conservar la quinta posición final gracias a la brecha superior a los 20 segundos que había construido sobre el McLaren de Oscar Piastri antes de cruzar la bandera a cuadros.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Resolución de los comisarios de la FIA sobre la sanción a Antonelli

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 12 (Kimi Antonelli), al representante del equipo y revisaron la evidencia en video e in-car, determinando que el coche 12 fue liberado de manera insegura cuando el coche 43 se aproximaba en el carril rápido. Si bien el coche 12 tenía derecho a circular por el pitlane de forma paralela a los autos en el carril rápido, en esta instancia, el coche 12 perdió momentáneamente el control sobre la superficie resbaladiza y tuvo que tomar medidas para evitar una colisión, lo que resultó en una situación potencialmente peligrosa".

"Asimismo, las autoridades destacaron la disposición de la escudería de Brackley durante la audiencia para asumir el contratiempo operativo en el garaje.

"El equipo reconoció que esta liberación se pudo haber manejado de mejor manera y de una forma más segura. Imponemos una penalización de 5 segundos de tiempo".

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