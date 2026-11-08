Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Checo Pérez rescata el ritmo de Cadillac en Brasil y pide soluciones al equipo por fallas en pits

Checo Pérez finalizó 18° en el GP de Brasil tras una parada lenta en pits que arruinó su progresión con Cadillac.

Luis Ramírez

Publicado: 8 nov 2026, 20:25

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez se fue con un sabor agridulce del Gran Premio de Brasil, si bien logró avanzar desde la última posición de la parrilla de salida alcanzó a finalizar en la posición 18, aún sin puntos en el campeonato, pero con la satisfacción de que por momentos estuvo en la contienda con un Williams y uno de los Haas.

Checo Pérez, quien logró ubicarse en la posición 17 hacia el ecuador de la competencia entre batallas con monoplazas como el Williams de Carlos Sainz y el Haas de Oliver Bearman, terminó cruzando la línea de meta en el casillero 18, por delante del propio Sainz y del debutante brasileño Rafael Câmara, siendo el único de los Cadillac en cruzar la meta luego de que el finlandés Valtteri Bottas ni siquiera pudiera arrancar la carrera.

Al término de la competencia, Sergio Pérez valoró el rendimiento puro del coche en pista seca y mojada, pero no ocultó su frustración por la pérdida de tiempo sufrida durante su cambio de neumáticos.

"Sí, fue una carrera muy prometedora. Creo que tuvimos un ritmo muy fuerte en condiciones muy difíciles, en la lluvia, en lo seco y al final. Tuvimos también buenas decisiones estratégicas por parte del equipo. Desafortunadamente, tuvimos una parada muy lenta; creo que sin eso habríamos podido terminar aún más adelante y estar en la pelea con otros autos", explicó el tapatío.

Exigencia a Cadillac para solucionar las herramientas en pits antes del cierre de 2026

Al ser cuestionado sobre las maniobras iniciales y las batallas cuerpo a cuerpo donde superó rivales en los primeros giros, Pérez confirmó que la pérdida de tiempo en el carril de pits echó por tierra el progreso obtenido en pista, apuntando directamente a una repetición de los fallos sufridos una semana atrás en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando, en la última detención, tuvo un fallo similar.

Más de la F1 :

"Sí, los pasé en el arranque y estaba en la pelea con ellos, con Carlos, con Bearman. Pero desafortunadamente tuvimos una parada muy lenta. Otra vez el mismo problema de México. Así que es algo en lo que necesitamos trabajar extremadamente duro como equipo para asegurarnos de reparar nuestras herramientas".

Finalmente, ante los constantes contratiempos de fiabilidad que afectaron a su compañero Bottas, Checo Pérez enfatizó la urgencia de corregir los detalles operativos para encarar con mayor solidez el cierre del campeonato.

"Exactamente. Necesitamos solucionar absolutamente todo y con suerte podremos tener un final de temporada mucho más fuerte", concluyó el mexicano.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Franco Colapinto analiza su dura carrera en Brasil: "Fue probablemente la peor arrancada del año"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



59 min



Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil





Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil





Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones

Más de

Sergio Pérez





Checo Pérez y Cadillac confían en la lluvia para remontar en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



21 h



Checo Pérez y Cadillac confían en la lluvia para remontar en Brasil





FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



FIA emite una advertencia formal a Sergio Pérez tras arrojar un objeto a pista en la FP3 de Brasil





Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac

Más de

Cadillac





Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"





Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"





Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"

Últimas noticias





Checo Pérez rescata el ritmo de Cadillac en Brasil y pide soluciones al equipo por fallas en pits



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 min



Checo Pérez rescata el ritmo de Cadillac en Brasil y pide soluciones al equipo por fallas en pits





Franco Colapinto analiza su dura carrera en Brasil: "Fue probablemente la peor arrancada del año"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



35 min



Franco Colapinto analiza su dura carrera en Brasil: "Fue probablemente la peor arrancada del año"





Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



59 min



Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil





Cinco conclusiones rápidas del GP de Brasil en Sao Paulo de la F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Cinco conclusiones rápidas del GP de Brasil en Sao Paulo de la F1 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete