Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Mercedes conquista en Brasil el campeonato de constructores de F1 2026

Mercedes aseguró su noveno campeonato de constructores de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil

Lydia Mee

Publicado: 8 nov 2026, 18:53

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha ganado el campeonato de constructores de Fórmula 1 de 2026, sellando el título en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Antonelli y Russell salieron segundo y séptimo en la parrilla, después de que el británico recibiera una penalización de cinco puestos en la parrilla. Aunque Antonelli le arrebató el liderato al poleman Lando Norris al inicio de la carrera y amplió su ventaja a cinco segundos durante las primeras siete vueltas, más tarde hizo un trompo en la curva 1, dando a Norris la oportunidad de recuperar la posición.

Antonelli empezó a perder posiciones mientras se quejaba de que "el coche se va hacia un lado al acelerar".

Tras fuertes lluvias en las vueltas finales de la carrera, George Russell y Kimi Antonelli terminaron cuarto y quinto, lo que fue suficiente para dejar al equipo fuera del alcance de Ferrari, cuyos pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton acabaron séptimo y noveno, respectivamente.

"Hemos asegurado el campeonato. Creo que esto es lo más importante. ¡Gracias por sobrevivir!", dijo por radio a Russell el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, después de la bandera a cuadros.

El británico respondió: "Bien hecho, todos. Es genial ver lo que hemos logrado este año".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil, y al piloto de McLaren se le unieron en el podio Max Verstappen, de Red Bull, e Isack Hadjar.

Mercedes llegó a São Paulo con 126 puntos de ventaja sobre Ferrari y necesitaba marcharse con una ventaja de 129 puntos.

El título completa un doblete de campeonatos para el equipo, una semana después de que Antonelli se asegurara la corona de pilotos en el Gran Premio de México para convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la F1.

El título de 2026 es el noveno campeonato de constructores de la escudería de Brackley, tras haber ganado ya en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

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