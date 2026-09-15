La victoria en Madring le "dolerá" a Antonelli, dice Hinchcliffe

El piloto de Mercedes y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, sentirá que la victoria en el Gran Premio de España le "dolerá", porque sabe que Lando Norris, de McLaren, tenía el auto más rápido, según el expiloto de IndyCar Series y analista de F1 TV James Hinchcliffe.

Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1 en la carrera inaugural en el circuito de Madring, ampliando su ventaja en el campeonato a 81 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell. Sin embargo, la victoria del italiano dependió de un auto de seguridad virtual que apareció en el momento perfecto.

Norris, que había largado desde la pole position, construyó una importante ventaja sobre el grupo perseguidor durante el primer stint de la carrera. Cuando se desplegó el auto de seguridad virtual justo después de que el piloto de McLaren pasara la entrada a boxes, Antonelli aprovechó la situación para realizar una parada más barata. Norris entró posteriormente a boxes cuando terminó el auto de seguridad virtual y además sufrió una detención lenta de siete segundos.

A pesar de que Antonelli realizó una sólida carrera para conseguir la victoria, Hinchcliffe sostuvo que el ritmo de la escudería de Woking será motivo de frustración para el piloto de 20 años.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"No quiero decir que sea mejor tener suerte que ser bueno, pero a veces es bueno tener ambas cosas porque sabemos que él es bueno. Definitivamente es bueno. Pero tuvo algo de suerte y hasta se pudo escuchar en la entrevista posterior a la carrera, cuando dijo: 'Sí, nos la llevamos'", dijo Hinchcliffe sobre la victoria de Antonelli durante la transmisión posterior a la carrera de F1 TV.

"Ustedes saben lo que se siente como piloto. Incluso cuando ganas, cuando sabes que hubo alguien más rápido que tú, todavía duele un poco. Quieres ser el mejor piloto del día. Y no creo que podamos decir que él lo fue.

"Fue muy completo, hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su trabajo. Ese es el objetivo. Pero es interesante ver que incluso un piloto tan joven, que ya tuvo tanto éxito esta temporada, siente ese fuego cuando sabe que no fue el mejor del día".

También lee: Fórmula 1 Los resultados que le bastarían a Antonelli para asegurar el título de F1 2026